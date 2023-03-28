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Переодевание в женщину и заманивание конфетами не помогли: два педофила отправились за решетку

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В нескольких регионах Украины на двух преступников стало меньше Новость обновлена 28 марта 2023, 12:04
В нескольких регионах Украины на двух преступников стало меньше. Фото 24 канал

Оба мужчины осуждены на 8-летний срок лишения свободы

Во Львове завершился резонансный судебный процесс по развращению несовершеннолетних 50-летним Дмитрием Бубыря. Его поймали еще зимой 2021 года, когда он, переодевшись в женщину, добивался несовершеннолетних девочек в школьных туалетах. Аналогичное наказание встретило и педофила из Днепропетровщины, который протянул свои руки 5-летнему мальчику.

Детали сообщает издание "Zahid.Net" и пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. Отмечается, что оба осужденных получили наказание сроком на 8 лет за решеткой.

Львов

Дело Дмитрия Бубыря рассматривалось в Сиховском районном суде Львова. В процессе был доказан факт развращения 7-летней школьницы и попытки притязания к другой ученице. В частности, педофил, переодеваясь в женскую одежду, представлялся своим жертвами "врачом" и просил раздеться для осмотра.

Дмитрий Бубир педофил из Львова
Дмитрий Бубир переодевался в женщину

Оба известных суда случаи произошли во Львове — в школе №45 и детской школе искусств №5. В первом случае, к сожалению, девочка оказалась слишком доверчивой и дала нападающему себя "осмотреть". Однако звонок на перерыв и приход других людей в уборную испугали злоумышленника и позволили ему скрыться. В другой школе определенная педофилом жертва отреагировала быстрее и, оттолкнув взрослого мужчину, смогла выбежать из туалета.

Дмитрий Бубырь
Дмитрий Бубырь

Киевлянин Дмитрий Бубырь был ранее судим за развращение несовершеннолетних, однако свою причастность к вышеупомянутым кейсам на суде опроверг. При этом в ходе досудебного следствия он признавался в совершенном — разницу в показаниях он объяснил "хорошим отношением полицейских".

Однако ни одна ложь не помогла злоумышленнику избежать наказания согласно сразу трем статьям Уголовного кодекса Украины. Суд определил, что в тюрьме мужчина должен провести восемь лет. Срок пребывания за решеткой будет считаться с 23 декабря 2021 с учетом предварительного заключения мужчины.

Также Бубырь будет вынужден заплатить представителю развращенной им семилетки 150 тысяч гривен.

Днепропетровщина

Восемь лет лишения свободы — приговор еще одному педофилу, на этот раз из Днепровского района. Как сообщили местные прокуроры, в сентябре 2022 года злоумышленник начал разговор с 5-летним мальчиком, игравшим возле своего дома. Заманив конфетами, мужчина завел ребенка в заброшенное здание и совершил по отношению к нему развратные действия.

Как и Дмитрий Бубырь, днепровский педофил своей вины на суде не признал. Однако судья увидел среди доказательств те, которые позволили засадить злоумышленника в тюрьму.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изнасиловании 12-летней жительницы Ровенщины, которая не только пострадала от действий педофила, но и забеременела от него.

Также мы рассказывали о том, что во Львове в развращении собственной несовершеннолетней дочери подозревается местный священник. Об издевательствах она рассказала сама, когда уже достигла 21-летнего возраста.

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#Львов #Днепропетровская область #Приговор #Несовершеннолетние #Педофил