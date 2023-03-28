Переодевание в женщину и заманивание конфетами не помогли: два педофила отправились за решетку

Оба мужчины осуждены на 8-летний срок лишения свободы

Во Львове завершился резонансный судебный процесс по развращению несовершеннолетних 50-летним Дмитрием Бубыря. Его поймали еще зимой 2021 года, когда он, переодевшись в женщину, добивался несовершеннолетних девочек в школьных туалетах. Аналогичное наказание встретило и педофила из Днепропетровщины, который протянул свои руки 5-летнему мальчику.

Детали сообщает издание "Zahid.Net" и пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. Отмечается, что оба осужденных получили наказание сроком на 8 лет за решеткой.

Львов

Дело Дмитрия Бубыря рассматривалось в Сиховском районном суде Львова. В процессе был доказан факт развращения 7-летней школьницы и попытки притязания к другой ученице. В частности, педофил, переодеваясь в женскую одежду, представлялся своим жертвами "врачом" и просил раздеться для осмотра.

Дмитрий Бубир переодевался в женщину

Оба известных суда случаи произошли во Львове — в школе №45 и детской школе искусств №5. В первом случае, к сожалению, девочка оказалась слишком доверчивой и дала нападающему себя "осмотреть". Однако звонок на перерыв и приход других людей в уборную испугали злоумышленника и позволили ему скрыться. В другой школе определенная педофилом жертва отреагировала быстрее и, оттолкнув взрослого мужчину, смогла выбежать из туалета.

Дмитрий Бубырь

Киевлянин Дмитрий Бубырь был ранее судим за развращение несовершеннолетних, однако свою причастность к вышеупомянутым кейсам на суде опроверг. При этом в ходе досудебного следствия он признавался в совершенном — разницу в показаниях он объяснил "хорошим отношением полицейских".

Однако ни одна ложь не помогла злоумышленнику избежать наказания согласно сразу трем статьям Уголовного кодекса Украины. Суд определил, что в тюрьме мужчина должен провести восемь лет. Срок пребывания за решеткой будет считаться с 23 декабря 2021 с учетом предварительного заключения мужчины.

Также Бубырь будет вынужден заплатить представителю развращенной им семилетки 150 тысяч гривен.

Днепропетровщина

Восемь лет лишения свободы — приговор еще одному педофилу, на этот раз из Днепровского района. Как сообщили местные прокуроры, в сентябре 2022 года злоумышленник начал разговор с 5-летним мальчиком, игравшим возле своего дома. Заманив конфетами, мужчина завел ребенка в заброшенное здание и совершил по отношению к нему развратные действия.

Как и Дмитрий Бубырь, днепровский педофил своей вины на суде не признал. Однако судья увидел среди доказательств те, которые позволили засадить злоумышленника в тюрьму.

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