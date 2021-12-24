"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)

Мужчина не единожды приставал к детям именно в школах.

Во львовской школе №43 14 декабря семилетнюю девочку пытался развратить мужчина. Он переоделся в женскую одежду и проник на территорию учебного заведения. Затем — зашел за второклассницей в туалет. Ему не удалось причинить ребенку физический вред — спугнули. Задержали спустя несколько дней. Как оказалось за ним тянется история подобных преступлений.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как удалось выяснить журналистам — задержанный по подозрению в совершении развратных действий по отношению к львовской второкласснице — Дмитрий Бубырь, 50 лет. О первом случае его "интереса" к девочкам стало известно в 2008. Тогда, после принудительного обнажения ребенка в Киеве, был составлен его фоторобот.

Фоторобот подозреваемого

Сначала он приставал к детям в подъездах, затем — в школах. Журналистам удалось узнать про шесть случаев. Жертв он выбирал в возрасте от 6 до 11 лет.

В 2012 году мужчину осудили на шесть лет, но срок он отбыл не в полной мере. После выхода на свободу — взялся за старое. Снова был осужден в 2019 году на 12 лет, но часть срока засчитали по предварительному заключению. На свободу он вышел уже осенью 2021.

Фото разыскиваемого

При очередной попытке заставить раздеться маленькую девочку его засекли в сентябре снова в школе — бдительные ученики рассказали учителям, но преступнику удалось скрыться. Затем Бубыря задержали. Его поместили в СИЗО и огласили залог — 181 тысячу гривен. Деньги внесла его мать. Мужчина уехал в Харьков, якобы за ней ухаживать и пропал с радаров правоохранителей. В харьковских новостных пабликах в тот период просили помощи с его розыском.

Полиция просила помощи в розыске педофила - сообщали паблики

"Всплыл" он во Львове — когда пытался напасть на школьницу. Как рассказали в Киевской прокуратуре — его узнал на видеозаписях из школы прокурор из Киева. Бубырь переоделся в женщину.

Кадры из записи видеонаблюдения

Мужчину задержали нацгвардейцы. В этот раз суд решил не отпускать его под залог — суда мужчина будет ждать в СИЗО. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал про несколько случаев педофилии в Украине. На Херсонщине мужчина изнасиловал детей женщины, с которой жил, а потом пытался свести счеты с жизнью. На Хмельниччине мужчину осудили за изнасилование собственной дочери — он также облил ее кислотой.