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"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти Новость обновлена 24 декабря 2021, 09:11
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти

Мужчина не единожды приставал к детям именно в школах.

Во львовской школе №43 14 декабря семилетнюю девочку пытался развратить мужчина. Он переоделся в женскую одежду и проник на территорию учебного заведения. Затем — зашел за второклассницей в туалет. Ему не удалось причинить ребенку физический вред — спугнули. Задержали спустя несколько дней. Как оказалось за ним тянется история подобных преступлений.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как удалось выяснить журналистам — задержанный по подозрению в совершении развратных действий по отношению к львовской второкласснице — Дмитрий Бубырь, 50 лет. О первом случае его "интереса" к девочкам стало известно в 2008. Тогда, после принудительного обнажения ребенка в Киеве, был составлен его фоторобот.

Фоторобот подозреваемого
Фоторобот подозреваемого

Сначала он приставал к детям в подъездах, затем — в школах. Журналистам удалось узнать про шесть случаев. Жертв он выбирал в возрасте от 6 до 11 лет.

В 2012 году мужчину осудили на шесть лет, но срок он отбыл не в полной мере. После выхода на свободу — взялся за старое. Снова был осужден в 2019 году на 12 лет, но часть срока засчитали по предварительному заключению. На свободу он вышел уже осенью 2021.

Фото разыскиваемого
Фото разыскиваемого

При очередной попытке заставить раздеться маленькую девочку его засекли в сентябре снова в школе — бдительные ученики рассказали учителям, но преступнику удалось скрыться. Затем Бубыря задержали. Его поместили в СИЗО и огласили залог — 181 тысячу гривен. Деньги внесла его мать. Мужчина уехал в Харьков, якобы за ней ухаживать и пропал с радаров правоохранителей. В харьковских новостных пабликах в тот период просили помощи с его розыском.

Полиция просила помощи в розыске педофила - сообщали паблики
Полиция просила помощи в розыске педофила - сообщали паблики

"Всплыл" он во Львове — когда пытался напасть на школьницу. Как рассказали в Киевской прокуратуре — его узнал на видеозаписях из школы прокурор из Киева. Бубырь переоделся в женщину.

Кадры из записи видеонаблюдения
Кадры из записи видеонаблюдения

Мужчину задержали нацгвардейцы. В этот раз суд решил не отпускать его под залог — суда мужчина будет ждать в СИЗО. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал про несколько случаев педофилии в Украине. На Херсонщине мужчина изнасиловал детей женщины, с которой жил, а потом пытался свести счеты с жизнью. На Хмельниччине мужчину осудили за изнасилование собственной дочери — он также облил ее кислотой.

Теги:
#Киев #Львов #Несовершеннолетние #Педофил
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