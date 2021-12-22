Во Львове задержали мужчину, пристававшего к ребенку в школьном туалете

Объектом атаки педофила оказалась семилетняя девочка. В полицию обратилась ее мать.

Во Львове был задержан мужчина, который по мнению полиции предпринят попытку развратных действий по отношению к второкласснице одной из городских школ. Его заметили нацгвардейцы.

Об этом сообщает сайт НГУ.

Мужчина в женском наряде зашел в школу и направился в туалетную комнату. Зашел в нее вслед за ребенком и, представившись медиком, хотел "провести осмотр" девочки. Его спугнула преподавательница, которая пошла проверить, почему школьница долго не возвращается из туалета. Мужчина сбежал. Полиция передала ориентировку с его приметами по городу. Задержать вероятного подозреваемого удалось в около 20:00 на улице Кульпарковская, 95.

Нацгвардейцы передали задержанного полиции

Задержанный — ранее судимый житель Киева, ему 50 лет. Полиция готовится предъявить ему подозрение в развращении несовершеннолетних, санкция статьи — до восьми лет лишения свободы. Известно про два факта приставания к малолетним девочкам, к которым может быть причастен мужчина, — 14 и 20 декабря.

Ранее "Телеграф" писал про случай на Днепропетровщине, когда насилию поддавались три девочки в течение 10 лет. Их насиловал собственный отец.