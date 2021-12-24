"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)

Чоловік неодноразово чіплявся до дітей саме у школах.

У львівській школі №43 14 грудня семирічну дівчинку намагався розбестити чоловік. Він переодягся в жіночий одяг і проник на територію навчального закладу. Потім зайшов за другокласницею в туалет. Йому не вдалося заподіяти дитині фізичну шкоду — злякали. Затримали за кілька днів. Як виявилося, за ним тягнеться історія подібних злочинів.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як вдалося з’ясувати журналістам — затримано за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо львівської другокласниці Дмитра Бубира, 50 років. Про перший випадок його "інтересу" до дівчат стало відомо в 2008. Тоді, після примусового роздягнення дитини в Києві, було складено його фоторобот.

Фоторобот підозрюваного

Спочатку він чіплявся до дітей у під’їздах, потім — у школах. Журналістам вдалося дізнатися про шість випадків. Жертв він вибирав у віці від 6 до 11 років.

У 2012 році чоловіка засудили до шести років, але термін він відбув не повною мірою. Після виходу на волю взявся за старе. Знову було засуджено у 2019 році на 12 років, але частину терміну зарахували за попереднім відбуттям. На волю він вийшов уже восени 2021 року.

Фото розшукуваного

При черговій спробі змусити роздягнутися маленьку дівчинку його засікли у вересні знову в школі — пильні учні розповіли вчителям, але злочинцеві вдалося втекти. Потім Бубиря затримали. Його помістили у СІЗО та оголосили заставу — 181 тисячу гривень. Гроші внесла його мати. Чоловік поїхав до Харкова, нібито її доглядати і зник з радарів правоохоронців. У харківських пабліках новин у той період просили допомоги з його розшуком.

Поліція просила допомоги у розшуку педофіла — повідомляли паблики

"Сплив" він у Львові — коли намагався напасти на школярку. Як розповіли у Київській прокуратурі, його впізнав на відеозаписах зі школи прокурор із Києва. Бубир переодягся у жінку.

Кадри із запису відеоспостереження

Чоловіка затримали нацгвардійці. Цього разу суд вирішив не відпускати його під заставу – суду чоловік чекатиме у СІЗО. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав про кілька випадків педофілії в Україні. На Херсонщині чоловік зґвалтував дітей жінки, з якою жив, а потім намагався звести рахунки із життям. На Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування власної доньки — він до того ж облив її кислотою.