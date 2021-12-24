"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)
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Чоловік неодноразово чіплявся до дітей саме у школах.
У львівській школі №43 14 грудня семирічну дівчинку намагався розбестити чоловік. Він переодягся в жіночий одяг і проник на територію навчального закладу. Потім зайшов за другокласницею в туалет. Йому не вдалося заподіяти дитині фізичну шкоду — злякали. Затримали за кілька днів. Як виявилося, за ним тягнеться історія подібних злочинів.
Про це повідомляє "Обозреватель".
Як вдалося з’ясувати журналістам — затримано за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо львівської другокласниці Дмитра Бубира, 50 років. Про перший випадок його "інтересу" до дівчат стало відомо в 2008. Тоді, після примусового роздягнення дитини в Києві, було складено його фоторобот.
Спочатку він чіплявся до дітей у під’їздах, потім — у школах. Журналістам вдалося дізнатися про шість випадків. Жертв він вибирав у віці від 6 до 11 років.
У 2012 році чоловіка засудили до шести років, але термін він відбув не повною мірою. Після виходу на волю взявся за старе. Знову було засуджено у 2019 році на 12 років, але частину терміну зарахували за попереднім відбуттям. На волю він вийшов уже восени 2021 року.
При черговій спробі змусити роздягнутися маленьку дівчинку його засікли у вересні знову в школі — пильні учні розповіли вчителям, але злочинцеві вдалося втекти. Потім Бубиря затримали. Його помістили у СІЗО та оголосили заставу — 181 тисячу гривень. Гроші внесла його мати. Чоловік поїхав до Харкова, нібито її доглядати і зник з радарів правоохоронців. У харківських пабліках новин у той період просили допомоги з його розшуком.
"Сплив" він у Львові — коли намагався напасти на школярку. Як розповіли у Київській прокуратурі, його впізнав на відеозаписах зі школи прокурор із Києва. Бубир переодягся у жінку.
Чоловіка затримали нацгвардійці. Цього разу суд вирішив не відпускати його під заставу – суду чоловік чекатиме у СІЗО. Йому загрожує до восьми років за ґратами.
Раніше "Телеграф" писав про кілька випадків педофілії в Україні. На Херсонщині чоловік зґвалтував дітей жінки, з якою жив, а потім намагався звести рахунки із життям. На Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування власної доньки — він до того ж облив її кислотою.
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