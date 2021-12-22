У Львові затримали чоловіка, який приставав до дитини у шкільному туалеті

Об’єктом атаки педофіла стала семирічна дівчинка. До поліції звернулася її мати.

У Львові було затримано чоловіка, який на думку поліції зробив спробу розпусних дій щодо другокласниці однієї з міських шкіл. Його помітили нацгвардійці.

Про це повідомляє сайт НГУ.

Чоловік у жіночому вбранні зайшов до школи та попрямував до туалетної кімнати. Зайшов у неї слідом за дитиною і, представившись медиком, хотів "провести огляд" дівчинки. Його злякала викладачка, яка пішла перевірити, чому школярка довго не повертається із туалету. Чоловік втік. Поліція передала орієнтування з його прикметами містом. Затримати ймовірного підозрюваного вдалося близько 20:00 на вулиці Кульпарківська, 95.

Нацгвардійці передали затриманому поліції

Затриманий — раніше засуджений мешканець Києва, йому 50 років. Поліція готується пред’явити йому підозру у розбещенні неповнолітніх, санкція статті – до восьми років позбавлення волі. Відомо про два факти приставання до малолітніх дівчаток, до яких може бути причетний чоловік, — 14 і 20 грудня.

Раніше "Телеграф" писав про випадок на Дніпропетровщині, коли насильству піддавалися троє дівчаток протягом 10 років. Їх ґвалтував власний батько.