Рус

У Львові затримали чоловіка, який приставав до дитини у шкільному туалеті

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
285
Кадри з камер спостереження
Кадри з камер спостереження

Об’єктом атаки педофіла стала семирічна дівчинка. До поліції звернулася її мати.

У Львові було затримано чоловіка, який на думку поліції зробив спробу розпусних дій щодо другокласниці однієї з міських шкіл. Його помітили нацгвардійці.

Про це повідомляє сайт НГУ.

Чоловік у жіночому вбранні зайшов до школи та попрямував до туалетної кімнати. Зайшов у неї слідом за дитиною і, представившись медиком, хотів "провести огляд" дівчинки. Його злякала викладачка, яка пішла перевірити, чому школярка довго не повертається із туалету. Чоловік втік. Поліція передала орієнтування з його прикметами містом. Затримати ймовірного підозрюваного вдалося близько 20:00 на вулиці Кульпарківська, 95.

Нацгвардійці передали затриманому поліції
Нацгвардійці передали затриманому поліції

Затриманий — раніше засуджений мешканець Києва, йому 50 років. Поліція готується пред’явити йому підозру у розбещенні неповнолітніх, санкція статті – до восьми років позбавлення волі. Відомо про два факти приставання до малолітніх дівчаток, до яких може бути причетний чоловік, — 14 і 20 грудня.

Раніше "Телеграф" писав про випадок на Дніпропетровщині, коли насильству піддавалися троє дівчаток протягом 10 років. Їх ґвалтував власний батько.

Теги:
#Львівська область #Педофіл #Розпусні дії
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Дніпро
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради
Дата публікації
Категорія
Загиблий йшов рейками
Не реагував на сигнал: у Києві поїзд збив людину (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Чоловіка тримали зв’язаним по руках та ногах
Колишня дружина викрала іноземця та утримувала його у підвалі: подробиці НП у Києві (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
2022 року в Україні намічаються п’ять етапів підвищення пенсій
Мінімалка понад 2000 гривень та 12 підвищеннь: що очікує українських пенсіонерів у 2022 року