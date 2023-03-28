Переодягання в жінку та заманювання цукерками не допомогли: два педофіли відправились за ґрати

Обоє чоловіків засуджені на 8-річний термін позбавлення волі

У Львові завершився резонансний судовий процес щодо розбещення неповнолітніх 50-річним Дмитром Бубиром. Його зловили ще взимку 2021 року, коли він, переодягнувшись у жінку, домагався до неповнолітніх дівчаток у шкільних туалетах. Аналогічне покарання зустріло і педофіла із Дніпропетровщини, який простягнув свої руки до 5-річного хлопчика.

Деталі повідомляє видання "Zahid.Net" та пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури. Зазначається, що обоє засуджених отримали покарання строком на 8 років перебування за ґратами.

Львів

Справа Дмитра Бубира розглядалася у Сихівському районному суді Львова. В процесі було доведено факт розбещення 7-річної школярки та спроби домагання до іншої учениці. Зокрема, педофіл, переодягаючись у жіночий одяг, представлявся своїм жертвами "лікаркою" і просив роздягнутися для огляду.

Дмитро Бубир переодягався у жінку

Обидва відомі суду випадки трапилися у Львові — у школі №45 та дитячій школі мистецтв №5. У першому випадку, на жаль, дівчинка виявилася надто довірливою і дозволила нападнику себе "оглянути". Однак дзвінок на перерву та прихід інших людей до вбиральні налякали зловмисника і дозволили йому втекти. В іншій школі визначена педофілом жертва зреагувала швидше і, відштовхнувши дорослого чоловіка, змогла вибігти із туалету.

Дмитро Бубир

Киянин Дмитро Бубир був раніше судимим за розбещення неповнолітніх, однак свою причетність до згаданих вище кейсів на суді заперечив. При цьому під час досудового слідства він зізнавався у скоєному — різницю у показаннях він пояснив "добрим ставленням поліцейських".

Однак жодна брехня не допомогла зловмиснику уникнути покарання згідно одразу трьох статей Кримінального кодексу України. Суд визначив, що у в'язниці чоловік має провести наступні вісім років. Строк перебування за ґратами буде рахуватися із 23 грудня 2021 року із урахуванням попереднього ув'язнення чоловіка.

Також Бубир буде вимушений заплатити представнику розбещеної ним семирічки 150 тисяч гривень.

Дніпропетровщина

Вісім років позбавлення волі — вирок для ще одного педофілу, цього разу із Дніпровського району. Як повідомили місцеві прокурори, у вересні 2022 року зловмисник почав розмову із 5-річним хлопчиком, який грався поблизу свого будинку. Заманивши цукерками, чоловік завів дитину у покинуту будівлю та вчинив стосовно неї розпусні дії.

Як і Дмитро Бубир, дніпровський педофіл своєї вини на суді не визнав. Однак суддя побачив серед доказів ті, які дозволили запроторити зловмисника до в'язниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про зґвалтування 12-річної мешканки Рівненщини, яка не тільки постраждала від дій педофіла, а ще й завагітніла від нього.

Також ми розповідали про те, що у Львові у розбещенні власної неповнолітньої доньки підозрюється місцевий священник. Про знущання вона розповіла сама, коли вже досягла 21-річного віку.