"Хороший дядя, все будет нормально": в Одесской области отец спас дочь от педофила (видео)

Незнакомец уже схватил ребенка за руку

В Одесской области отец спас ребенка от педофила. В этом ему помогли соседи.

Событие произошло в городе Белгород-Днестровский. Как сообщают в местном Telegram-канале, к девочке на улице подошел неизвестный мужчина и стал приставать. Об этом рассказал отец ребенка, который и спас дочь:

"Увидел, как моего ребенка незнакомый мужчина схватил за руку, начал гладить по спине и говорить, что он хороший дядя, что все будет нормально", — говорит отец. После этого он выбежал на улицу вместе с соседями. Люди вызвали полицию к незнакомцу.

Подозреваемый доставлен в отделение полиции вместе с отцом пострадавшей. Последний написал заявление по соответственному факту. Как отметил оператор видео, подозреваемый был в нетрезвом состоянии. На видео он сидит молча, без реакции, когда мужчина рассказывает, что тот приставал к ребенку. В настоящее время ситуацией занимаются правоохранители.

Напомним, что епископ из Черновцов, подозреваемый в педофилии, снова попал в скандальную ситуацию из-за конфликта с военным. Священник обвиняет мужчину в нападении на него, а тот – в хамском поведении священнослужителя.

Между тем, самый известный буддийский священнослужитель Далай-Лама попал в мировой скандал. На одном из мероприятий он попросил мальчика пососать ему язык.