Педофил-рецидивист из Днепра похитил двоих детей, предложив им посмотреть на щенка: его задержали

Подозреваемый только три месяца назад вышел из тюрьмы

В Днепропетровской области по факту похищения двух несовершеннолетних девочек задержали мужчину, который уже был судим за преступления против половой свободы несовершеннолетней. Злоумышленник завел детей в возрасте 7 и 4 лет в заброшенный дом под предлогом показать щенка.

Об этом в четверг, 6 октября, сообщили на официальной странице Днепропетровской областной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 3 октября 2022 в подъезде многоэтажки Синельниковского района. Мужчина подошел к двум маленьким девочкам и предложил показать им щенка. Таким образом он заманил их в заброшенный дом, где старшего ребенка (7 лет) под угрозой избиения связал, а младшая из девочек воспользовалась тем, что нападавший отвлекся, сбежала домой и позвала на помощь родителей. Взрослые вызвали правоохранителей.

Выяснилось, что злоумышленником оказался 37-летний житель Днепра, неоднократно судимый, в том числе за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетней. Всего три месяца назад он освободился с места лишения свободы. Теперь ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 146 УПК РФ — санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок под 5 до 10 лет. Следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения — содержания под стражей.

Злоумышленника задержали

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черновцах удалось задержать мужчину, который сначала показывал детям половые органы, а по приезду копов застрелил одного из них, а другого ранил. Преступник скрывался больше суток, пока его не задержали сотрудники спецподразделения.