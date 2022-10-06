Педофіл-рецидивіст з Дніпра викрав двох дітей, запропонувавши їм подивитися на цуценя: його затримали

Підозрюваний тільки три місяці тому вийшов з в'язниці

На Дніпропетровщині за фактом викрадення двох неповнолітніх дівчаток затримали чоловіка, який вже був судимий за злочини проти статевої свободи неповнолітньої. Зловмисник завів дітей віком 7 та 4 роки до покинутого будинку під приводом показати цуценя.

Про це у четвер, 6 жовтня, повідомили на офіційній сторінці Дніпропетровської обласної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався 3 жовтня 2022 року у під'їзді багатоповерхівки Синельниківського району. Чоловік підійшов до двох маленьких дівчаток і запропонував показати їм цуценя. Таким чином він заманив їх до покинутого будинку, де старшу дитину (7 років) під загрозою побиття зв'язав, а молодша з дівчаток скористалася тим, що нападник відволікся, втекла додому і покликала на допомогу батьків. Дорослі викликали правоохоронців.

З'ясувалося, що зловмисником виявився 37-річний мешканець Дніпра, який неодноразово був судимий, у тому числі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої. Всього три місяці тому він звільнився з місця позбавлення воля. Тепер йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 146 КПК України — санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк під 5 до 10 років. Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.

Зловмисника затримали

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чернівцях вдалося затримати чоловіка, який спершу показував дітям статеві органи, а по приїзду копів застрелив одного з них, а іншого поранив. Злочинець переховувався понад добу, поки його не затримали спецпризначенці.