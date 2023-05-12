"Хороший дядя, все буде нормально": на Одещині батько врятував доньку від педофіла (відео)

Незнайомець вже схопив дитину за руку

На Одещині батько врятував дитину від педофіла. У цьому йому допомогли сусіди.

Подія сталася у місті Білгород-Дністровський. Як повідомляють у місцевому Telegram-каналі, до дівчинки на вулиці підійшов невідомий чоловік і почав приставати. Про це розповів батько дитини, який і врятував доньку:

"Побачив, як мою дитину незнайомий чоловік схопив за руку, почав гладити по спині та говорити, що він хороший дядя, що все буде нормально", — говорить батько. Після цього він вибіг на вулицю разом із сусідами. Громада викликала поліцію щодо незнайомця.

Підозрюваного доправили до відділку поліції разом із батьком постраждалої. Він написав заяву за відповідним фактом. Як зазначив оператор відео, підозрюваний був у нетверезому стані. На відео він сидить мовчки, без жодної реакції, коли чоловік розповідає, що той домагався до дитини. Нині ситуацією займаються правоохоронці.

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