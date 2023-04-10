"Посмокчи мені язик": Далай-лама оскандалився через нескромне прохання до дитини (відео)

Цей жест міг означати не те, що всі подумали

Духовний лідер Тибету Далай-лама попросив хлопчика "посмоктати йому язика" під час одного із заходів. Це спричинило шквал критики на адресу священника й він змушений був вибачитися.

Як повідомляє BBC, в мережі поширили 23-секундне відео. За цей час Далай-лама зумів влаштувати два скандальні вчинки. Спершу він поцілував хлопчика молодшого шкільного віку в губи. А потім попросив посмоктати йому язик, висолопив його і підніс просто до обличчя хлопчика. На цьому відео обривається. Дитині такі витівки вочевидь не дуже сподобалося.

Коли саме стався інцидент, не повідомляється. Видання зазначає, що висовування язика може бути формою вітання у Тибеті, тож сам Далай-лама міг мати на увазі зовсім не те, що могло б здатися. Тим часом у самому офісі Далай-лами заявили, що він хоче вибачитися перед дитиною та його родиною "за біль, яку могли завдати його слова".

"Його Святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть публічно та перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — йдеться в офіційному повідомленні у Twitter.

Нагадаємо, що 87-річний Далай-лама живе в Індії після втечі з Тибету в 1959 році після повстання проти китайського панування. Він уже вибачався у 2019 році після того, як сказав BBC в інтерв’ю, що будь-яка майбутня жінка Далай-лама повинна бути "привабливою".

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