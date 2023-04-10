"Пососи мне язык": Далай-лама оскандалился из-за нескромной просьбы к ребенку (видео)

Этот жест мог означать не то, что все подумали

Духовный лидер Тибета Далай-лама попросил мальчика "пососать ему язык" во время одного из мероприятий. Это повлекло за собой шквал критики в адрес священника и он вынужден был извиниться.

Как сообщает BBC, в сети распространили 23-секундное видео. За это время Далай-лама сумел устроить два скандальных поступка. Сначала он поцеловал мальчика младшего школьного возраста в губы. А потом попросил пососать ему язык, высунул его и поднес прямо к лицу мальчика. На этом видео обрывается. Ребенку такие проделки явно не очень понравилось.

Когда именно произошел инцидент, не сообщается. Издание отмечает, что выдвижение языка может быть формой приветствия в Тибете, так что сам Далай-лама мог иметь в виду совсем не то, что могло бы показаться. Тем временем в самом офисе Далай-ламы заявили, что он хочет извиниться перед ребенком и его семьей "за боль, которую могли причинить его слова".

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже публично и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — говорится в официальном сообщении в Twitter.

Напомним, что 87-летний Далай-лама живет в Индии после бегства из Тибета в 1959 году после восстания против китайского владычества. Он уже извинялся в 2019 году после того, как сказал BBC в интервью, что любая будущая женщина Далай-лама должна быть привлекательной.

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