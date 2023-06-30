В Киеве поймали педофила: жертвами стали более 200 девочек

Жертвами мужчины становились девочки 10 до 17 лет как из Украины, так и из других стран

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который развращал малолетних и продавал за границу детскую порнографию. За все время его действий пострадали более 200 несовершеннолетних девушек. За это подозреваемый может провести следующие 15 лет за решеткой.

Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в городе Киев.

Так, весной текущего года правоохранители получили информацию от работников Департамента киберполиции, что неизвестный мужчина присылает в интернете порнографический контент 12-летней девочке. В ответ он требует от нее аналогичные фото.

"Для розыска обидчика сразу направились следователи по расследованию сексуальных преступлений в отношении детей и несколько дней установили 35-летнего жителя столицы", — говорят в полиции.

В ходе проведения обыска в квартире злоумышленника были обнаружены доказательства его деятельности.

"Мы обнаружили и изъяли более 4 терабайтов детского порнографического контента на компьютере и флеш-носителях мужчины. При последующей отработке установили 181 эпизод его преступной деятельности и более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет как из Украины, так и из иностранных стран, пострадавших от действий фигуранта", — рассказал старший следователь Дмитрий Федорко.

По его словам, мужчина находил детей в соцсетях и начинал общение с ними, выдавая себя за их сверстника. С девочками он общался на сексуальные темы и выманивал фотографии путем обмана, подкупа, шантажа и угроза убийством или изнасилованием. За некоторыми школьницами он следил и в реальной жизни по дороге из школы домой.

"Детскую порнографию он продавал за границу, и в течение длительного времени такой деятельности получил миллионный доход. Пока мы установили одного из постоянных иностранных "клиентов", который покупал у злоумышленника детский порноконтент и двух его сообщников, один из которых является гражданином россии", — добавил Федорко.

Правоохранителям удалось разыскать и допросить 15 девушек, которые стали жертвами подозреваемого. Некоторые их потерпевших признались, что хотели совершить самоубийство, поскольку не выдерживали психологического давления, угроз и шантажа.

Учитывая собранные доказательства преступных действий фигуранта, ему было сообщено о подозрениях сразу по ряду статей:

ч. 1 и 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних)

ч. 1, 2, 3, 4 и 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов)

ч. 1, 2, 3 и 4 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в суд. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области мужчина спас свою малолетнюю дочь от педофила, который стал к ней приставать посреди улицы.