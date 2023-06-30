У Києві впіймали педофіла: жертвами стали понад 200 дівчаток

Жертвами чоловіка ставали дівчатка від 10 до 17 років як з України, так і з інших країн

У Києві поліцейські викрили чоловіка, який розбещував малолітніх та продавав за кордон дитячу порнографію. За весь час його дій постраждали понад 200 неповнолітніх дівчат. За це підозрюваний може провести наступні 15 років за ґратами.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у місті Київ.

Навесні поточного року правоохоронці отримали інформацію від працівників Департаменту кіберполіції, що невідомий чоловік надсилає в інтернеті порнографічний контент 12-річній дівчинці. У відповідь вимагає від неї аналогічні фото.

"Для розшуку кривдника одразу направились слідчі з розслідування сексуальних злочинів відносно дітей та упродовж кількох днів встановили 35-річного мешканця столиці", — кажуть у поліції.

У ході проведення обшуку у квартирі зловмисника було виявлено докази його діяльності.

"Ми виявили та вилучили понад 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту на комп’ютері та флеш-носіях чоловіка. При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та більш як 200 дівчаток віком від 10 до 17 років як з України, так і з іноземних країн, які потерпіли від дій фігуранта", — розповів старший слідчий Дмитро Федорко.

За його словами, чоловік знаходив дітей у соцмережах та розпочинав спілкування з ними, видаючи себе за їх однолітка. З дівчатами він спілкувався на сексуальні теми та виманював фотографії шляхом обману, підкупу, шантажу та погроз вбивством чи зґвалтуванням. За деякими школярками він стежив і в реальному житті дорогою зі школи додому.

"Дитячу порнографію він продавав за кордон, і протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонний дохід. Поки що ми встановили одного з постійних іноземних "клієнтів", який купував у зловмисника дитячий порноконтент і двох його спільників, один з яких є громадянином росії", — додав Федорко.

Правоохоронцям вдалося розшукати та допитати 15 дівчат, які стали жертвами підозрюваного. Деякі їх потерпілих зізналися, що хотіли вчинити самогубство, оскільки не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу.

Враховуючи зібрані докази злочинних дій фігуранта, йому було повідомлено про підозри одразу за низкою статей:

ч. 1 та 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх)

ч. 1, 2, 3, 4 та 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів)

ч. 1, 2, 3 та 4 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження).

Обвинувальний акт щодо підозрюваного було направлено до суду. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині чоловік врятував свою малолітню дочку від педофіла, який став до неї чіплятися посеред вулиці.