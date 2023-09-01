Всего 5 лет за растление ребенка: приговор для педофила из Кривого Рога разозлил украинцев

В Кривом Роге педофила посадили в тюрьму на пять лет

Суд в Кривом Роге избрал меру наказания для педофила, который в мае напал на 10-летнюю девочку и совершил в ее отношении развратные действия.

Как сообщает "Свои" 22-летнего преступника отправят в тюрьму на 5 лет. В свою очередь пользователи сети возмутились тем, что срок, по их мнению, оказался слишком коротким.

Согласно данным местных telegram-каналов, происшествие произошло в конце мая текущего года в микрорайоне Восточный-2. Тогда злоумышленник догнал девочку возле подъезда одной из многоэтажек и приказал ей поднять платье, а когда она отказалась педофил совершил развратные действия.

Пострадавшая рассказала об этом бабушке, а та вызвала полицию. Преступника быстро задержали.

Педофил из Кривого Рога

1 сентября суд принял решение лишить педофила свободы на срок в пять лет, отмечается также что он подписал соглашение, в котором признал свою вину.

В свою очередь пользователи сети выразили мнение, что пяти лет для злоумышленника будет слишком мало, но другие отметили, что речь не идет об изнасиловании, а лишь о растлении. Вместе с тем, некоторые напомнили, что этого педофила уже ловили на аналогичном преступлении, но тогда ему удалось избежать наказания.

Как сообщалось ранее, в июне в Броварах полиция задержала 46-летнего массажиста, который изнасиловал 15-летнего клиента во время сеанса массажа.