Всего 5 лет за растление ребенка: приговор для педофила из Кривого Рога разозлил украинцев
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В Кривом Роге педофила посадили в тюрьму на пять лет
Суд в Кривом Роге избрал меру наказания для педофила, который в мае напал на 10-летнюю девочку и совершил в ее отношении развратные действия.
Как сообщает "Свои" 22-летнего преступника отправят в тюрьму на 5 лет. В свою очередь пользователи сети возмутились тем, что срок, по их мнению, оказался слишком коротким.
Согласно данным местных telegram-каналов, происшествие произошло в конце мая текущего года в микрорайоне Восточный-2. Тогда злоумышленник догнал девочку возле подъезда одной из многоэтажек и приказал ей поднять платье, а когда она отказалась педофил совершил развратные действия.
Пострадавшая рассказала об этом бабушке, а та вызвала полицию. Преступника быстро задержали.
1 сентября суд принял решение лишить педофила свободы на срок в пять лет, отмечается также что он подписал соглашение, в котором признал свою вину.
В свою очередь пользователи сети выразили мнение, что пяти лет для злоумышленника будет слишком мало, но другие отметили, что речь не идет об изнасиловании, а лишь о растлении. Вместе с тем, некоторые напомнили, что этого педофила уже ловили на аналогичном преступлении, но тогда ему удалось избежать наказания.
Как сообщалось ранее, в июне в Броварах полиция задержала 46-летнего массажиста, который изнасиловал 15-летнего клиента во время сеанса массажа.