Где сейчас Дмитрий Ступка: жизнь актера в США, главные скандалы, развод и новый роман

Актер делится в соцсетях снимками с дочкой, о возвращении в Украину не заговаривает

Украинский актер, продюсер, ведущий Дмитрий Ступка, внук легендарного Богдана Ступки, во время полномасштабной российско-украинской войны живет в США. Там же остается его экс-жена Полина Лагунова с их совместной дочерьюю

Где сейчас Дмитрий Ступка, когда и как выехал из страны, чем занимается за границей и с кем встречается после развода – подробнее в нашем материале. Актер нередко делится снимками в соцсетях и показывает свою жизнь.

Когда выехал из Украины

Дмитрий Ступка неоднократно заявлял, что выехал из Украины в США до полномасштабного вторжения рф, осенью 2021 года. Звездная семья планировала перезимовать в Америке и не исключала, что останется в Штатах на ПМЖ.

Однако в марте 2022 года туристический период пребывания мужчины в стране заканчивался, как он рассказал в интервью "24 каналу". 23 февраля 2023 года Ступка был в самолет по пути в Украину. В момент пересадки в Стамбуле стало известно о том, что россия открыто напала на украинские города.

Ответ Дмитрия Ступки о том, как выехал из Украины

"Когда прилетел в Стамбул, то уже не мог лететь домой, небо было закрыто": вспоминает Дмитрий. Какое-то время актер находился в Турции, потом перебрался в Варшаву, где приобщился к работе "Благотворительного фонда Богдана Ступки", позже оказался в Германии и Италии. В дальнейшем принял решение возвращаться в США, чтоб быть ближе к дочери. В условиях войны и пребывания в стране жены с ребенком украинца пустили вопреки тому, что его туристическая виза истекла.

Развод с Логуновой

Уже во время полномасштабной войны стало известно, что Дмитрий Ступка разошелся с женой. Напомним, свадьба актера с белорусской моделью Полиной Логуновой состоялась в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь Богдана.

Весной прошлого года появилась новость о разводе. Оказалось, что пара не живет вместе еще с Нового года (2022-го). Логунова встретила новую любовь – американца. Ради дочки бывшие возлюбленные поддерживают общение.

Новый роман

Недавно стало известно о том, что сердце Дмитрия Ступки снова занято. Избранницей актера стала певица Юлия Барабанова, выступающая под сценическим псевдонимом Barabanovа. У девушки есть двое сыновей от предыдущих отношений.

Чем занимается в США

В социальных сетях Дмитрий Ступка публикует фото с геолокациями Калифорния, Флорида, Майами, Нью-Йорк… На странице в Instagram много фотографий с дочерью Богданой.

Делится актер и видео с красивыми видами на океан, снимает отдых на пляже, поездки по ночному городу. Некоторые из роликов дополнены русскоязычными треками. За развлечения во время войны Ступке нередко "прилетало" в социальных сетях.

Попал он под волну критики и в свой день рождения 6 сентября 2023 года. Актер разместил фото из ресторана, где сидит за столом с бокалом и морепродуктами. Такой "пир" многие комментаторы восприняли негативно.

Кроме того, Ступка публикует информацию об участии в благотворительных мероприятий, которые проводят в американских городах в поддержку Украины. Украинец ведет концерты и аукционы, где собирают средства для помощи украинской армии и на гуманитарные проекты.

Реакция на ДТП отца

Пока Дмитрий Ступка живет в США, его отец, актер Остап Ступка угодил в скандальное ДТП. В апреле 2023 года знаменитость врезался в припаркованное авто, будучи в нетрезвом состоянии. К счастью, обошлось без погибших. Правоохранители взяли мужчину под домашний арест, на заседании суда тот признал свою вину в содеянном и раскаялся. Дмитрий Ступка в соцсетях при случае защищает отца, подчеркивая, "что никто не остался инвалидом".

Реакция Дмитрия Ступки на ДТП с его отцом

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Америке во время войны рф и Украины живет хореограф Влад Яма с женой и сыном. Украинец уже нашел новое место работы в Майами.