Звезда "Школы" Лиза Василенко, закрутившая роман с Моргенштерном, веселится во время войны с россиянами (фото)

Украинка долго жила в рф, и хотя выехала, продолжает проводить время с россиянами

Модель и актриса Лиза Василенко, ставшая известной после украинского сериала "Школа", перестала скрывать роман с российским рэпером Моргенштерном. Украинка проводит время с возлюбленным и его друзьями за границей.

В Instastories 20-летняя Лиза Василенко поделилась совместным фото с 25-летним Алишером Валеевым (имя исполнителя при рождении). В подписи говорится: "poka-poka Пагижь".

Так, уроженка Днепра активно делится снимками с Моргенштерном в своих соцсетях. О романе пары стало известно весной этого года. Недавно Василенко заявила, что после начала этих отношений прекратила вести OnlyFans (сервис с контентом для взрослых).

Лиза Василенко и Моргенштерн

На странице Василенко много фотокарточек из Испании, ОАЭ, Чехии, Казахстана. На некоторых украинка позирует с возлюбленным – российским иноагентом и его друзьями-россиянами.

Лиза Василенко до российского полномасштабного вторжения жила в рф. Запомнилась скандалом из-за своих слов, что лучше "сдохнуть там, чем в Украине". Считала, что в рф у нее больше возможностей для развития. Более того, украинских патриотов, которые осудили актрису за переезд в страну-агрессор, Василенко назвала "тупыми".

После 24 февраля 2022 года в интервью Рамине Эсхакзай сказала, что сожалеет о вышесказанном. Девушка заверила, что распрощалась с россией. В первые дни полномасштабной войны в соцсетях осуждала войну, ходила на антивоенные митинги. Позже решила выехать из рф в Европу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская режиссер Оксана Байрак выехала во время войны в россию. Более того, там она признается в любви российскому городу и обнимается с актером-путинистом.