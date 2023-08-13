Украинская режиссер Оксана Байрак объявилась в рф в обнимку с актером-путинистом (фото)

В соцсетях Байрак "оды" Питеру и ни слова о зверствах российских оккупантов в Украине

Украинская актриса, режиссер Оксана Байрак во время полномасштабной российско-украинской войны переехала в рф. Там она признается в любви Питеру и проводит время с актером, поддерживающим путинскую политику.

Скриншоты со страницы Оксаны Байрак в Instagram обнародавали интервьюер Алина Доротюк в своем Телеграм-канале и блог kino.sity в Instagram.

Так, в медиа появлялась информация, что во время войны Оксана Байрак находится в Одессе/Одесской области. Однако теперь стало известно, что украинка выехала в россию. В Instastories она поделилась снимком с подписью: "Моя любовь. И имя ей – Питер". В публикации режиссер указала геоточку "Ленинград". Кроме того, назвала российский город "самым красивым и стойким городом во вселенной".

Оксана Байрак объявилась в рф

Украинка признается в любви российскому городу

Видимо, так Байрак отвечает хейтерам

Более того, на одной из фотографии Байрак обнимается с российским актером Антоном Батыревым. Тот, к слову, нередко снимался в Украине до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля 2022 года разместил в своих соцсетях заявление в поддержку страны-агрессора. Актер написал, что ему никогда не было и не будет стыдно за то, что он русский, а украинцам посоветовал обращаться не к путину, развязавшему полномасштабную войну, а к президенту Зеленскому.

Друг Байрак Антон Батырев с первых дней поддерживает полномасштабную войну

59-летняя Оксана Байрак родом из Симферополя. Основала продюсерскую студию, выпустила десятки фильмов в Украине. Проукраинской позицией не отличалась. Поддерживала путинистку Снежану Егорову, коллаборантку Оксану Марченко и выступала против запрета российскому актеру Дмитрию Харатьяну пересекать границу Украины (тот посещал Крым после аннексии). Работала как в родной стране, так и в россии. Евромайдан не поддерживала. Байрак заявляла, что родилась не в Украине, а в СССР, более того, это, по ее словам, чуть ли не главное счастье для нее.

После российского полномасштабного вторжения публиковала снимки, указывая, что находится в Одесской области. Публично против страны-агрессора не высказывалась. По словам актрисы Натальи Денисенко, Байрак продолжает поддерживать россию и пропаганду о "братских народах" (из интервью тележурналистке Алине Доротюк на YouTube).

Байрак находилась в Одессе, но теперь публикует фото из Питера

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