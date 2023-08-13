Українська режисерка Оксана Байрак з’явилася у рф в обіймах з актором-путіністом (фото)

У соцмережах Байрак "оди" Пітеру і ні слова про звірства російських окупантів в Україні

Українська актриса, режисерка Оксана Байрак під час повномасштабної російсько-української війни переїхала до рф. Там вона зізнається в коханні Пітеру і проводить час з актором, який підтримує путінську політику.

Скріншоти зі сторінки Оксани Байрак у Instagram оприлюднила інтерв’юерка Аліна Доротюк у своєму Телеграм-каналі та блог kino.sity в Instagram.

Так, у медіа з’являлася інформація, що під час війни Оксана Байрак перебуває в Одесі/Одещині. Однак тепер стало відомо, що українка виїхала до росії. В Instastories вона поділилася знімком з підписом: "Моє кохання. І ім’я йому — Пітер". У публікації режисерка вказала геоточку "Ленінград". Крім того, назвала російське місто "найкрасивішим і найстійкішим містом у всесвіті".

Оксана Байрак з’явилася в рф

Українка зізнається у коханні російському місту

Мабуть, так Байрак відповідає хейтерам

Більше того, на одній із фотографій Байрак обіймається з російським актором Антоном Батирьовим. Той, до речі, нерідко знімався в Україні до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року розмістив у своїх соцмережах заяву на підтримку країни-агресора. Актор написав, що йому ніколи не було і не буде соромно за те, що він росіянин, а українцям порадив звертатися не до путіна, який розв’язав повномасштабну війну, а до президента Зеленського.

Друг Байрак Антон Батирьов з перших днів підтримує повномасштабну війну

59-річна Оксана Байрак родом із Сімферополя. Започаткувала продюсерську студію, випустила десятки фільмів в Україні. Проукраїнською позицією не відрізнялася. Підтримувала путіністку Сніжану Єгорову, колаборантку Оксану Марченко і виступала проти заборони російському актору Дмитру Харатьяну перетинати кордон України (той відвідував Крим після анексії). Працювала як у рідній країні, так і в росії. Євромайдан не підтримувала. Байрак заявляла, що народилася не в Україні, а в СРСР, ба більше, це, за її словами, чи не головне щастя для неї.

Після російського повномасштабного вторгнення публікувала знімки, вказуючи, що знаходиться на Одещині. Публічно проти країни-агресора не висловлювалася. За словами актриси Наталії Денисенко, Байрак продовжує підтримувати росію та пропаганду про "братні народи" (з інтерв’ю тележурналістці Аліні Доротюк на YouTube).

Байрак була в Одесі, але тепер публікує фото з Пітера

Раніше "Телеграф" розповідав, що російського актора-путініста, "Кузю" із серіалу "Універ" не пустили до Грузії. Віталію Гогунському навіть не дали вийти з аеропорту.