Український актор, який виступав для бійців ЗСУ, тепер розважає росіян у країні-агресорці (фото)

25-річний Гліб Михайличенко раніше читав вірші українською мовою, а тепер заробляє рублі

Деякі українські діячі культури після повномасштабного вторгнення росії виявляються зрадниками і втікають до країни-агресорки. Варто згадати про режисера Тараса Голубкова. Наразі стало відомо про роботу в рф молодого українського актора театру та кіно Гліба Михайличенка.

25-річний чоловік працював у київському Театрі юного глядача на Липках, а тепер заробляє російські рублі, працюючи на російську компанію, яка спеціалізується на створенні інтерв’ю та інших комерційних відеороликів. У них і знімається Михайличенко.

Точно невідомо, коли і в який спосіб актор залишив Україну, адже під час війни він не мав законної можливості це зробити. Про те, що українець тепер у росії, звернув увагу його колега, український актор Олександр Жила у Фейсбуці.

25-річний Гліб Михайличенко тепер працює і росії

У коментарях українці пишуть, що Гліб Михайличенко на початку повномасштабного вторгнення виступав для українських військових.

Гліб Михайличенко виступав для ЗСУ

У ТЮГ, де працював чоловік, заявили, що Михайличенко переїхав до рф після того, як завершив роботу в театрі.

У Театрі юного глядача виправдалися за Гліба Михайличенка

Також серед коментарів почали згадувати батьків зрадника – Максима та Олену Михайличенко, відомих акторів в Україні. Вони не висловлюють свою думку щодо позиції свого сина, проте, судячи з публікацій у соціальних мережах, вони не підтримують його рішення.

Українці почали звертатися до батьків горе-сина у соцмережі Фейсбук

2019 року Гліб завершив навчання в університеті імені І. Карпенка-Карого. Після цього він розпочав свою кар’єру актора, граючи у виставах театру та беручи участь у зйомках таких серіалів, як "Некероване кохання", "За вітриною" та "Спадкоємиця мимоволі".

На його сторінці в Інстаграмі останній пост датується 26 квітня 2022 року. У цей час Михайличенко ще розмовляє та читає вірші українською мовою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеканал ICTV2 покаже серіал із росіянином у головній ролі. Ним виявився Михайло Гаврилов.