"Хоч прапором обмотайся": в мережі "розпекли" Світлану Лободу за промову російською мовою (відео)

Співачку, говорячи про страждання українців зі сцени в Ніцці, попросили говорити українською

Скандальна співачка Світлана Лобода після приниження молодої дівчини в Харкові знову потрапила у неприємну ситуацію. Це сталось на її сольному концерті, який проходив у Ніцці, Франція.

Під час виступу Лобода вирішила розповісти зі сцени перед своїми шанувальниками про війну в Україні та страждання невинних людей через військові дії. Мовила артистка чомусь російською мовою, за це одна із фанаток попросила зірку перейти на українську.

Перед глядачами Світлана Лобода виступала в накидці в кольорах українського прапора. Мережа вже відреагувала на дисонансну ситуації, в яку потрапила виконавиця.

"Картина маслом: Світлана Лобода у накидці із колекції "Я ПАТРІОТКА" зі сцени у Ніцці розповідає про "непростые испытания" українців, а глядачі із залу їй кричать "українською". Якщо базові речі так і не дійшли, то хоч ти прапором з голови до ніг обмотайся — не допоможе", — пише Телеграм-канал "Культурна Прачечна".

"Телеграф" писав раніше, що співачка Світлана Лобода розповіла, чому розважала росіян після 2014 року. За її словами, на той момент вона була дуже далекою від "політичної ситуації".

Український виконавець Коля Серга, який зараз захищає країну у лавах ЗСУ, заявив, що не вірить у щирість Лободи, яка чомусь натомість вимагає від українців любов та довіру.