"Хоть флагом обмотайся": в сети "распекли" Светлану Лободу за речь на русском языке (видео)

Певицу, говоря о страданиях украинцев со сцены в Ницце, попросили говорить на украинском

Скандальная певица Светлана Лобода после унижения молодой девушки в Харькове снова попала в неприятную ситуацию. Это произошло на ее сольном концерте, проходившем в Ницце, Франция.

Во время выступления Лобода решила рассказать со сцены перед своими поклонниками о войне в Украине и страданиях невинных людей из-за военных действий. Говорила артистка почему-то на русском языке, за это одна из фанаток попросила звезду перейти на украинский.

Перед зрителями Светлана Лобода выступала в накидке в цветах украинского флага. Сеть уже отреагировала на диссонансную ситуацию, в которую попала исполнительница.

"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о непростых испытаниях украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы до ног обмотайся — не поможет", — пишет Телеграм-канал "Культурна Прачечна".

"Телеграф" писал ранее, что певица Светлана Лобода рассказала, почему развлекала россиян после 2014 года. По ее словам, на тот момент она была очень далека от "политической ситуации".

Украинский исполнитель Коля Серга, который сейчас защищает страну в рядах ВСУ, заявил, что не верит в искренность Лободы, которая почему-то требует от украинцев любовь и доверие.