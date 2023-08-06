Победительница "Мисс Украина Вселенная" очаровала образом в белом корсете (фото, видео)

Виктория Апанасенко подчеркнула талию корсетом украинского бренда

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась новыми кадрами из фотосессии.

Украинская модель, недавно позировавшая в откровенном купальнике, продемонстрировала стройную талию в корсете-безе цвета слоновой кости, с объемными оборками на шее.

"Будь мягким. Не позволяй миру сделать тебя жестоким. Не позволяй боли заставить тебя ненавидеть и не допусти, чтобы горечь украла твое наслаждение", — написала Виктория к фотографиям.

Корсет принадлежит украинскому бренду Monetre. На сайте компании изысканный элемент гардероба стоит 145 долларов (более 5 тысяч гривен). Основательницей бренда является украинский дизайнер Елена Батырева.

У Апанасенко для фотосъемки минималистичный макияж. Модель, родом из Чернигова, позировала перед объективом в собранной прическе и со стильной челкой. Элегантный образ был дополнен золотыми серьгами в форме соединенных колец.

Корсет цвета "слоновая кость" украинского бренда Monetre

Кстати, украинская модель популяризирует модные украинские бренды. Ранее Виктория продемонстрировала более аутентичный образ, надев вышитое макси платье красного цвета.