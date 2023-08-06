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Победительница "Мисс Украина Вселенная" очаровала образом в белом корсете (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинская модель Виктория Апанасенко Новость обновлена 06 августа 2023, 17:27
Украинская модель Виктория Апанасенко. Фото instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко подчеркнула талию корсетом украинского бренда

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась новыми кадрами из фотосессии.

Украинская модель, недавно позировавшая в откровенном купальнике, продемонстрировала стройную талию в корсете-безе цвета слоновой кости, с объемными оборками на шее.

"Будь мягким. Не позволяй миру сделать тебя жестоким. Не позволяй боли заставить тебя ненавидеть и не допусти, чтобы горечь украла твое наслаждение", — написала Виктория к фотографиям.

Корсет принадлежит украинскому бренду Monetre. На сайте компании изысканный элемент гардероба стоит 145 долларов (более 5 тысяч гривен). Основательницей бренда является украинский дизайнер Елена Батырева.

У Апанасенко для фотосъемки минималистичный макияж. Модель, родом из Чернигова, позировала перед объективом в собранной прическе и со стильной челкой. Элегантный образ был дополнен золотыми серьгами в форме соединенных колец.

Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко
белый корсет
Корсет цвета "слоновая кость" украинского бренда Monetre

Кстати, украинская модель популяризирует модные украинские бренды. Ранее Виктория продемонстрировала более аутентичный образ, надев вышитое макси платье красного цвета.

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#Стиль #Мисс Вселенная #Мисс Украина-Вселенная