Победительница "Мисс Украина Вселенная" очаровала образом в белом корсете (фото, видео)
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Виктория Апанасенко подчеркнула талию корсетом украинского бренда
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась новыми кадрами из фотосессии.
Украинская модель, недавно позировавшая в откровенном купальнике, продемонстрировала стройную талию в корсете-безе цвета слоновой кости, с объемными оборками на шее.
"Будь мягким. Не позволяй миру сделать тебя жестоким. Не позволяй боли заставить тебя ненавидеть и не допусти, чтобы горечь украла твое наслаждение", — написала Виктория к фотографиям.
Корсет принадлежит украинскому бренду Monetre. На сайте компании изысканный элемент гардероба стоит 145 долларов (более 5 тысяч гривен). Основательницей бренда является украинский дизайнер Елена Батырева.
У Апанасенко для фотосъемки минималистичный макияж. Модель, родом из Чернигова, позировала перед объективом в собранной прическе и со стильной челкой. Элегантный образ был дополнен золотыми серьгами в форме соединенных колец.
Кстати, украинская модель популяризирует модные украинские бренды. Ранее Виктория продемонстрировала более аутентичный образ, надев вышитое макси платье красного цвета.