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Переможниця "Міс Україна Всесвіт" зачарувала образом в білому корсеті (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська модель Вікторія Апанасенко Новина оновлена 06 серпня 2023, 17:27
Українська модель Вікторія Апанасенко. Фото instagram.com/crystal.viktoria

Вікторія Апанасенко підкреслила талію корсетом українського бренду

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко поділилась новими кадрами з фотосесії.

Українська модель, яка нещодавно позувала у відвертому купальнику, продемонструвала струнку талію в корсеті-безе кольору слонової кістки, з об'ємними оборками на шиї.

"Будь м'яким. Не дозволяй світу зробити тебе жорстоким. Не дозволяй болю змусити тебе ненавидіти і не допусти, щоб гіркота вкрала твою насолоду", — написала Вікторія до світлин.

Корсет належить українському бренду Monetre. На сайті компанії вишуканий елемент гардероба коштує 145 доларів (понад 5 тисяч гривень). Засновницею бренду є український дизайнер Олена Батирева.

У Апанасенко для фотозйомки мінімалістичний макіяж. Модель, родом із Чернігова, позувала перед об'єктивом у зібраній зачісці і зі стильним чубчиком. Елегантний образ був доповнений золотими сережками у формі з'єднаних кілець.

Вікторія Апанасенко
Вікторія Апанасенко
Вікторія Апанасенко
білий корсет
Корсет кольору "слонова кістка" українського бренду Monetre

До речі, українська модель популяризує українські модні бренди. Раніше Вікторія продемонструвала автентичніший образ, одягнувши вишиту максісукню червоного кольору.

Теги:
#Стиль #Міс Всесвіт #Міс Україна-Всесвіт