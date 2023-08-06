Переможниця "Міс Україна Всесвіт" зачарувала образом в білому корсеті (фото, відео)

Вікторія Апанасенко підкреслила талію корсетом українського бренду

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко поділилась новими кадрами з фотосесії.

Українська модель, яка нещодавно позувала у відвертому купальнику, продемонструвала струнку талію в корсеті-безе кольору слонової кістки, з об'ємними оборками на шиї.

"Будь м'яким. Не дозволяй світу зробити тебе жорстоким. Не дозволяй болю змусити тебе ненавидіти і не допусти, щоб гіркота вкрала твою насолоду", — написала Вікторія до світлин.

Корсет належить українському бренду Monetre. На сайті компанії вишуканий елемент гардероба коштує 145 доларів (понад 5 тисяч гривень). Засновницею бренду є український дизайнер Олена Батирева.

У Апанасенко для фотозйомки мінімалістичний макіяж. Модель, родом із Чернігова, позувала перед об'єктивом у зібраній зачісці і зі стильним чубчиком. Елегантний образ був доповнений золотими сережками у формі з'єднаних кілець.

Корсет кольору "слонова кістка" українського бренду Monetre

До речі, українська модель популяризує українські модні бренди. Раніше Вікторія продемонструвала автентичніший образ, одягнувши вишиту максісукню червоного кольору.