Переможниця "Міс Україна Всесвіт" показала гарячу фігуру у купальнику (фото)

29-річна Вікторія Апанасенко нечасто ділиться "пляжними" фото

Відома українська модель з Чернігова, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко порадувала шанувальників рідкісним фото у купальному вбранні.

29-річна дівчина виклала в Інстаграмі селфі, ймовірно, зроблене у ванній кімнаті. Апанасенко позує у розкішному роздільному купальнику сірого кольору українського бренду top-bttm. Обличчя модель прикрила однією рукою та мобільним телефоном.

Варто зазначити, що Вікторія активно займається спортом та дотримується правильного харчування. Ці старання дають чудові результати.

Підписники дівчини у соціальній мережі похвалили її фігуру і написали, що вона у Вікторії просто "вогонь".

Вікторія Апанасенко у купальнику

До речі, українська модель популяризує українські модні бренди. Раніше Вікторія продемонструвала автентичніший образ, одягнувши вишиту максісукню червоного кольору.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Особистість коханого чоловіка 29-річна дівчина не розкриває. Про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила у соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото із кільцем.