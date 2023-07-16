Колишня дружина зрадника Бардаша вагітна (фото)

Співачка Луна вагітна вдруге

Відома українська співачка Луна (справжнє ім’я Кристина Герасимова), колишній чоловік якої продюсер Юрій Бардаш зрадив Україну та поїхав до росії, знову стане мамою.

На своїй сторінці в Інстаграмі 32-річна виконавиця виклала свої фото з животиком, що округлився, а також підрослим сином Бардаша Георгієм, який з’явився в зірковому шлюбі у 2012 році. Тоді подружжя жило в Лос-Анджелесі.

У сторіс соцмережі співачка попросила вибачення перед своїми шанувальниками за свою поведінку на останніх концертах. Луна пояснила, що вона іноді погано виступала через постійну нудоту. Вона також поділилася, що нині воліє носити одяг оверсайз, а рюші та мережива викликають у неї огиду. Крім того, артистка висловила невдоволення через свої часті зміни настрою.

Співачка Луна стане мамою вдруге

Старший син Бардаша – Георгій

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року співачка Луна дала інтерв’ю росіянці Ксенії Собчак. У ньому вона заявила, що вважає Крим частиною України і не планує жити у росії.

Наразі виконавиця живе у Києві. 2021 року Кристина вийшла заміж за гітариста зі свого колективу Олександра Волощука. Співачка активно допомагає ЗСУ у війні з російським агресором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні через антиукраїнську позицію Бардаша від нього пішла дружина Єлизавета Коцюба. Пара одружилася влітку 2020 року, для зрадника України це був другий шлюб. Через пів року після весілля у Бардаша та Коцюби народилася спільна дочка, яку назвали Сарою.