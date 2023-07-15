Перший чемпіон "Ліги Сміху" розважає росіян у країні-агресорці (фото)

Білорус Андрій Колмачевський став відомим в Україні, але вирішив заробляти рублі

Переможець першого сезону українського гумористичного проєкту "Ліга Сміху" Андрій Колмачевський у складі команди "Два капітани 1955" з Іриною Томай та Романом Міщеряковим тепер виступає в росії і нічого не говорить про війну в Україні.

Як видно по сторінці стендап-коміка в соцмережі Інстаграм, він став резидентом Stand Up російського федерального телеканалу ТНТ. Колмачевський активно розважає московський бомонд і їздить містами країни-агресорки з концертами.

"Андрій Колмачевський — молодий та талановитий комік з Білорусі, раніше часто виступав на розігріві у Слави Комісаренко, резидент Stand Up на ТНТ, чемпіон Ліги Сміху", — так описується Андрій Колмачевський на сайті Coin Event Hall — майданчика, на якому виступають практично всі російські коміки, включаючи і Нурлана Сабурова, який минулого року неодноразово ображав українців і називав нас талібами.

На те, що чемпіон української "Ліги Сміху" розважає росіян, звернув увагу блогер "Пан Доберман" у Твіттері. У коментарях українці написали, що Андрій Колмачевський родом з Білорусі і відразу після перемоги у проєкті поїхав до рф, ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак це не скасовує того факту, що комік мовчить про війну і ніяк не висловлюється проти агресії росії.

Команда "Два капітани 1955"

2015 року команда на чолі з Колмачевським представляла Київ. Спочатку у "Двох капітанах" було двоє білорусів — це сам Колмачевський та Ірина Томай, яка залишилася в Україні та підтримує нас у війні з російським окупантом. Пізніше до команди приєднався запрошений актор Роман Міщеряков, який народився у Донецьку, а тепер є відомим телеведучим проєктів на "Новому каналі", зокрема шоу "Пара на мільйон" та Improv Live Show.

Комікам вдалося перемогти у першому сезоні "Ліги Сміху", працюючи з тодішнім тренером Сергієм Сивохою.

Андрій Колмачевський неодноразово спілкувався із Володимиром Зеленським

Нагадаємо, що поки такі люди, як Андрій Колмачевський, спонсорують армію окупантів, інші колишні учасники "Ліги Сміху" захищають свою країну від росіян. На жаль, не без жертв. У березні стало відомо про загибель віцечемпіона шоу Романа Іваненка, а у грудні 2022 року на фронті загинув 26-річний Ярослав Гаркавко. До дня народження чоловік не дожив кілька днів.