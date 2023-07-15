Перший чемпіон "Ліги Сміху" розважає росіян у країні-агресорці (фото)
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Білорус Андрій Колмачевський став відомим в Україні, але вирішив заробляти рублі
Переможець першого сезону українського гумористичного проєкту "Ліга Сміху" Андрій Колмачевський у складі команди "Два капітани 1955" з Іриною Томай та Романом Міщеряковим тепер виступає в росії і нічого не говорить про війну в Україні.
Як видно по сторінці стендап-коміка в соцмережі Інстаграм, він став резидентом Stand Up російського федерального телеканалу ТНТ. Колмачевський активно розважає московський бомонд і їздить містами країни-агресорки з концертами.
"Андрій Колмачевський — молодий та талановитий комік з Білорусі, раніше часто виступав на розігріві у Слави Комісаренко, резидент Stand Up на ТНТ, чемпіон Ліги Сміху", — так описується Андрій Колмачевський на сайті Coin Event Hall — майданчика, на якому виступають практично всі російські коміки, включаючи і Нурлана Сабурова, який минулого року неодноразово ображав українців і називав нас талібами.
На те, що чемпіон української "Ліги Сміху" розважає росіян, звернув увагу блогер "Пан Доберман" у Твіттері. У коментарях українці написали, що Андрій Колмачевський родом з Білорусі і відразу після перемоги у проєкті поїхав до рф, ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак це не скасовує того факту, що комік мовчить про війну і ніяк не висловлюється проти агресії росії.
Команда "Два капітани 1955"
2015 року команда на чолі з Колмачевським представляла Київ. Спочатку у "Двох капітанах" було двоє білорусів — це сам Колмачевський та Ірина Томай, яка залишилася в Україні та підтримує нас у війні з російським окупантом. Пізніше до команди приєднався запрошений актор Роман Міщеряков, який народився у Донецьку, а тепер є відомим телеведучим проєктів на "Новому каналі", зокрема шоу "Пара на мільйон" та Improv Live Show.
Комікам вдалося перемогти у першому сезоні "Ліги Сміху", працюючи з тодішнім тренером Сергієм Сивохою.
Нагадаємо, що поки такі люди, як Андрій Колмачевський, спонсорують армію окупантів, інші колишні учасники "Ліги Сміху" захищають свою країну від росіян. На жаль, не без жертв. У березні стало відомо про загибель віцечемпіона шоу Романа Іваненка, а у грудні 2022 року на фронті загинув 26-річний Ярослав Гаркавко. До дня народження чоловік не дожив кілька днів.