Первый чемпион "Лиги Смеха" развлекает россиян в стране-агрессорше (фото)

Беларус Андрей Колмачевский стал известен в Украине, но решил зарабатывать рубли

Победитель первого сезона украинского юмористического проекта "Лига Смеха" Андрей Колмачевский в составе команды "Два капитана 1955" с Ириной Томай и Романом Мищеряковым теперь выступает в россии и ничего не говорит о войне в Украине.

Как видно по странице стендап-комика в соцсети Инстаграм, он стал резидентом Stand Up российского федерального телеканала ТНТ. Колмачевский активно развлекает московский бомонд и ездит по городам страны-агрессорши с концертами.

"Андрей Колмачевский — молодой и талантливый комик из Белоруссии, ранее часто выступал на разогреве у Славы Комиссаренко, резидент Stand Up на ТНТ, чемпион Лиги Смеха", — так описывается Андрей Колмачевский на сайте Coin Event Hall — площадки, на которой выступают практически все российские комики, включая и Нурлана Сабурова, который в прошлом году неоднократно оскорблял украинцев и называл нас "талибами".

На то, что чемпион украинской "Лиги Смеха" развлекает россиян, обратил внимание блогер "Пан Доберман" в Твиттере. В комментариях украинцы написали, что Андрей Колмачевский родом из Беларуси и сразу после победы в проекте уехал в рф, еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Однако это не отменяет того факта, что комик молчит о войне и никак не высказывается против агрессии россии.

Команда "Два капитана 1955"

В 2015 году команда во главе с Колмачевским представляла Киев. Изначально в "Двух капитанах" было двое беларусов — это сам Колмачевский и Ирина Томай, которая осталась в Украине и поддерживает нас в войне с российским оккупантом. Позже к команде присоединился приглашенный актер Роман Мищеряков, который родился в Донецке, а теперь является известным телеведущим проектов на "Новом канале", в частности шоу "Пара на миллион" и Improv Live Show.

Комикам удалось победить в первом сезоне "Лиги Смеха", работая с тогдашним тренером Сергеем Сивохой.

Андрей Колмачевский неоднократно общался с Владимиром Зеленским

Напомним, что пока такие люди, как Андрей Колмачевский, спонсируют армию оккупантов, другие бывшие участники "Лиги Смеха" защищают свою страну от россиян. К сожалению, не без жертв. В марте стало известно о гибели вице-чемпиона шоу Романа Иваненко, а в декабре 2022 года на фронте погиб 26-летний Ярослав Гаркавко. До своего дня рождения мужчина не дожил несколько дней.