Российский комик жестоко пошутил об убитых оккупантами украинках и нарвался на "отмену" в США

Российский шоумен якобы боится высказываться о войне россии против Украины.

Концерт российского комика Нурлана Сабурова, который должен был состоятся в Чикаго 16 апреля, отменили.

Об этом сообщили представители украинской диаспоры в США.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена, — написал в Facebook Дэниел Тонкопи.

Тонпоки также сообщает, что это удалось сделать благодаря давлению украинской диаспоры, Консулов Украины, Украинского Национального Конгресса.

Тонкопи опубликовал скриншот письма маркетинг-менеджера чикагского концертного зала North Shore Center, в котором должен был пройти концерт Сабурова. В нем сказано, что после встречи с украинцами, администрация зала решила отложить аренду объекта для концерта на неопределенное время.

"Действуйте! Весь мир готов "отменять" россию и пророссийских клоунов всех мастей. Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты — их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете…У вас все получится! Действуйте. Все вместе мы отменим рашизм и путинизм", — добавил Тонкопи.

Скандалы Сабурова на концертах в США

В апреле у российского шоумена Нурлана Сабурова запланированы гастроли в Майами, Чикаго и Нью-Йорке.

Его высказывания по поводу российско-украинской войны не раз поддавались критики, а украинская диаспора призывала бойкотировать концерты Сабурова.

На одном из концертов к артисту подошла девушка в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Сабуров попытался пошутить: "Простите, это месячные?". Такой репликой он разозлил украинцев, которые стали призывать к бойкоту российского комика.

Ранее Сабуров, выступая в Лос-Анджелесе, признался, что боится высказываться о зверствах российской армии в Украине.