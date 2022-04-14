Російський комік жорстоко пожартував про вбитих окупантами українок і нарвався на "отмену" в США

Російський шоумен нібито боїться висловлюватись про війну росії проти України.

Концерт російського коміка Нурлана Сабурова, який мав відбутися у Чикаго 16 квітня, скасували.

Про це повідомили представники української діаспори у США.

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"Концерт путінського клоуну в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування, - написав у Facebook Деніел Тонкопі .

Тонпоки також повідомляє, що це вдалося зробити завдяки тиску української діаспори, Консулів України, Українського Національного Конгресу.

Тонкопі опублікував скріншот листа маркетинг-менеджера чиказької концертної зали North Shore Center, в якій мав відбутися концерт Сабурова. У ньому сказано, що після зустрічі з українцями адміністрація залу вирішила відкласти оренду об’єкта для концерту на невизначений час.

"Дійте! Весь світ готовий "скасовувати" росію і проросійських клоунів усіх мастей. Всі ці сабурові, малишеві, овечкині та інші пропагандисти — їх пропутинським поглядам більше немає місця на нашій планеті ... У вас все вийде! Дійте. Всі разом ми поборемо рашизм і путінізм", — додав Тонкопі.

Скандали Сабурова на концертах у США

У квітні у російського шоумена Нурлана Сабурова заплановано гастролі в Майамі, Чикаго та Нью-Йорку.

Його висловлювання щодо російсько-української війни неодноразово піддавалися критиці, а українська діаспора закликала бойкотувати концерти Сабурова.

На одному з концертів до артиста підійшла дівчина у сукні із червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Сабуров спробував пожартувати: "Вибачте, це місячні?". Такою реплікою він розлютив українців, які стали закликати до бойкоту російського коміка.

Раніше Сабуров, виступаючи в Лос-Анджелесі, зізнався, що боїться висловлюватися про звірства російської армії в Україні.