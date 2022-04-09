"Залишилося тільки лизати": у мережі знущаються з російського коміка, який боїться виступити проти війни (відео)

Артист закликав публіку "не знецінювати його" за його вибір

Відомий російський комік Нурлан Сабуров під час виступу в Лос-Анджелесі зізнався, що боїться висловлюватися про звірств російської армії в Україні. Відео з виступу опублікував один з глядачів, який звернувся до артиста.

Чому Росії не виграти війну проти України?

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав експерт-політолог Юрій Романенко.

"Всі ці російські коміки, Камеді, клаби засунули мови в жопу. Галкін виявився людиною і не побоявся назвати речі своїми іменами, а Нурбани Сабурові та що з ним усьо. Тільки тепер лизати лишилося", — йжеться в тексті допису.

Публікація Юрія Романенка в соцмережі

У коментарях під публікацією користувачі мережі позицією коміка обурюються та навіть порівнюють його зі скандальним російським актором Олексієм Паніним, який з перших днів війни висловився на підтримку України та засудив керівництво рф, мовляв, "яйця в нього більші".

Є й такі, хто згадав про українських артистів, більшість з яких наразі перебуває в росії, і замовчують бойові дії на українських землях.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі зявився ефектний відеоролик щодо втрат росіян на війні України, який було змонтовано після гучного зізнання прессекратаря президента росії дмитра пєскова щодо величезних втрат російської армії.