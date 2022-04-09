Рус

"Залишилося тільки лизати": у мережі знущаються з російського коміка, який боїться виступити проти війни (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
990
Комік Сабуров
Комік Сабуров

Артист закликав публіку "не знецінювати його" за його вибір

Відомий російський комік Нурлан Сабуров під час виступу в Лос-Анджелесі зізнався, що боїться висловлюватися про звірств російської армії в Україні. Відео з виступу опублікував один з глядачів, який звернувся до артиста.

Чому Росії не виграти війну проти України?

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав експерт-політолог Юрій Романенко.

"Всі ці російські коміки, Камеді, клаби засунули мови в жопу. Галкін виявився людиною і не побоявся назвати речі своїми іменами, а Нурбани Сабурові та що з ним усьо. Тільки тепер лизати лишилося", — йжеться в тексті допису.

Публікація Юрія Романенка в соцмережі

У коментарях під публікацією користувачі мережі позицією коміка обурюються та навіть порівнюють його зі скандальним російським актором Олексієм Паніним, який з перших днів війни висловився на підтримку України та засудив керівництво рф, мовляв, "яйця в нього більші".

Є й такі, хто згадав про українських артистів, більшість з яких наразі перебуває в росії, і замовчують бойові дії на українських землях.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі зявився ефектний відеоролик щодо втрат росіян на війні України, який було змонтовано після гучного зізнання прессекратаря президента росії дмитра пєскова щодо величезних втрат російської армії.

Теги:
#Росія #Війна #Комік #Виступ
Російські фури можуть їхати за російським військовим кораблем
Політика
Санкції працюють: усім російським фурам дали тиждень, щоб забратися з ЄС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські фури можуть їхати за російським військовим кораблем
Санкції працюють: усім російським фурам дали тиждень, щоб забратися з ЄС
Дата публікації
Категорія
Глава держави продовжує пошук країн-гарантів
Зеленський назвав ще дві країни, які можуть стати гарантами безпеки України
Дата публікації
Категорія
Росіяни вдарили по тих, хто намагався евакуюватися у безпечне місце
У Євросоюзі визначили винних у атаці на вокзал Краматорська
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський: лідер країни ЄС зажадав доказів, що "різанина у Бучі" не була постановкою
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 9 квітня
Війна - день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі (онлайн)