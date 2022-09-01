Комик Сабуров снова грубо оскорбил украинцев, сравнив их с талибами (видео)
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Комик не понимает, за что его ненавидят украинцы, хотя неоднократно оскорбительно высказывался о соседях после так называемой "спецоперации"
Известный российский стендап-комик Нурлан Сабуров, оскорбивший в США украинку с красными пятнами на платье, сравнил Израиль с россией, а украинцев — с талибами.
Комик выступил в Сибири после провальных гастролей в США и отмененных выступлений у себя на родине, в Казахстане. Во время выступления для россиян Сабуров пожаловался на жесткую травлю со стороны украинцев и назвал себя "жертвой русофобии".
"Забавно, что я, как человек вот с такой нехарактерной для рф формой глаз, оказался жертвой людей, испытывающих неприязнь к россиянам", — заявил Сабуров, наверное, забывая, что неоднократно оскорблял украинцев после полномасштабного вторжения россии в Украину и зверств российских солдат против мирных граждан независимой страны.
Также мужчина развлек "шутками" россиян, сравнивая Израиль с россией, а украинцев с талибами.
"Да ладно, когда Израиль е*нул по талибам, по Палестине, Zara (ведущая торговая сеть — ред.) не ушла от туда, McDonald's не переименовали "Хумус и точка", — высказал Сабуров.
Реакция украинцев на слова российского комика была соответствующей. "И у нас есть еще один претендент за лучший м*нет нацистам рф – нурлан сабуров", — пишут в сети.
Напомним, что ранее Сабуров утверждал, что боится за себя и свою семью, поэтому и молчит на политические темы, чтобы не схлопотать лишних проблем в россии. Разумеется, за это он схлопотал огромную критику от украинской аудитории, которая обвинила его в трусости.