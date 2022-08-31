Известную украинскую группу обокрали в Германии во время благотворительного концерта

Сейчас делом об ограблении занимается полиция.

Известная украинская группа ТНМК ("Танок на майдані Конго") в Германии попали в не совсем приятную ситуацию. Во время концерта в Дрездене у артистов обворовали их автобус. Отметим, что ранее подобная неприятность произошла с украинским шеф-поваром Ольгой Мартыновской в Париже.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Александр Сидоренко (Фоззи), у музыкантов вытащили компьютеры, документы и деньги. На место была вызвана полиция. Больше подробностей артист не сообщил.

"Во время сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче", — написал Фоззи.

Напомним, что ранее в Европе обокрали украинского пианиста Евгения Хмару. По словам музыканта, у него украли оборудование на 8 тысяч евро в поезде в Чехии.