Украинская певица рассказала, как ее молодому мужу удалось выехать в Европу во время войны

Артистка отметила, что несколько раз отговаривала супруга не идти в ряды ВСУ.

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) вместе со своим мужем, 32-летним комиком Сергеем Середой сейчас находятся в Европе, куда они отправились с благотворительным туром в поддержку Украины. Поскольку артист военнообязанный, появился вопрос, как он сумел переехать границу в условиях полномасштабной войны.

Об этом MamaRika рассказала в интервью "24 каналу" . По ее словам, Сергей получил специальное разрешение на выезд от Министерства культуры Украины, чтобы он мог выступать на благотворительных концертах в роли ведущего.

"Я выступаю как артистка, а мой муж Сергей – ведущий концертов. В день мы проезжаем 400 – 500 километров, мой ребенок постоянно питается непонятно чем. Мы многим пожертвовали, чтобы быть полезными. Сейчас мы в Польше", – рассказала певица.

Также артистка отметила, что Середа не раз рвался в ряды ТРО и ВСУ, чтобы защищать свою страну на передовой, однако ей удалось ее его переубедить и остаться с семьей. Напомним, что пара воспитывает годовалого сына Давида, который кстати "катается" по Европе вместе со своими родителями.

"Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это" — призналась MamaRika.

Как сообщал "Телеграф", с 1 сентября в "Дии" должна заработать услуга "еКомандировка", которая даст возможность краткосрочного выезда мужчинам, едущим за границу по работе. Но ее уже подвергли критике за нереалистичность определенных условий, поэтому в Верховной Раде не исключают, что вскоре их пересмотрят.