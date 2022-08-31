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Українська співачка розповіла, як її молодому чоловікові вдалося виїхати до Європи під час війни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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MamaRika та Сергій Середа Новина оновлена 31 серпня 2022, 11:12
MamaRika та Сергій Середа

Артистка зазначила, що кілька разів відмовляла чоловіка йти до лав ЗСУ.

Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) разом зі своїм чоловіком, 32-річним коміком Сергієм Середою зараз перебувають у Європі, куди вони вирушили з благодійним туром на підтримку України. Оскільки артист військовозобов’язаний, постало питання, як він зумів переїхати кордон в умовах повномасштабної війни.

Про це MamaRika розповіла в інтерв’ю "24 каналу". За її словами, Сергій отримав спеціальний дозвіл на виїзд від Міністерства культури України, щоб він міг виступати на благодійних концертах у ролі ведучого.

" Я виступаю як артистка, а мій чоловік Сергій – ведучий концертів. У день ми проїжджаємо 400 – 500 кілометрів, моя дитина постійно харчується незрозуміло чим. Ми багатьом пожертвували, щоби бути корисними. Зараз ми у Польщі", – розповіла співачка.

Також артистка зазначила, що Середа не раз рвався до лав ТРО та ЗСУ, щоб захищати свою країну на передовій, проте їй вдалося його переконати і залишитися з сім’єю. Нагадаємо, що пара виховує однорічного сина Давида, який до речі "катається" Європою разом зі своїми батьками.

"Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся говорити про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він – усе моє життя. Не знаю, як би я витримала це", — зізналася MamaRika.

Як повідомляв "Телеграф", з 1 вересня у "Дії" має запрацювати послуга "єВідрядження", яка дасть можливість короткострокового виїзду чоловікам, які їдуть за кордон по роботі. Але її вже критикували за нереалістичність певних умов, тому у Верховній Раді не виключають, що незабаром їх переглянуть.

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#Співачка #MamaRika #Сергій Середа