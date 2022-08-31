Українська співачка розповіла, як її молодому чоловікові вдалося виїхати до Європи під час війни

Артистка зазначила, що кілька разів відмовляла чоловіка йти до лав ЗСУ.

Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) разом зі своїм чоловіком, 32-річним коміком Сергієм Середою зараз перебувають у Європі, куди вони вирушили з благодійним туром на підтримку України. Оскільки артист військовозобов’язаний, постало питання, як він зумів переїхати кордон в умовах повномасштабної війни.

Про це MamaRika розповіла в інтерв’ю "24 каналу". За її словами, Сергій отримав спеціальний дозвіл на виїзд від Міністерства культури України, щоб він міг виступати на благодійних концертах у ролі ведучого.

" Я виступаю як артистка, а мій чоловік Сергій – ведучий концертів. У день ми проїжджаємо 400 – 500 кілометрів, моя дитина постійно харчується незрозуміло чим. Ми багатьом пожертвували, щоби бути корисними. Зараз ми у Польщі", – розповіла співачка.

Також артистка зазначила, що Середа не раз рвався до лав ТРО та ЗСУ, щоб захищати свою країну на передовій, проте їй вдалося його переконати і залишитися з сім’єю. Нагадаємо, що пара виховує однорічного сина Давида, який до речі "катається" Європою разом зі своїми батьками.

"Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся говорити про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він – усе моє життя. Не знаю, як би я витримала це", — зізналася MamaRika.

Як повідомляв "Телеграф", з 1 вересня у "Дії" має запрацювати послуга "єВідрядження", яка дасть можливість короткострокового виїзду чоловікам, які їдуть за кордон по роботі. Але її вже критикували за нереалістичність певних умов, тому у Верховній Раді не виключають, що незабаром їх переглянуть.