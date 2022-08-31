Відомий український гурт обікрали у Німеччині під час благодійного концерту
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Наразі справою про пограбування займається поліція.
Відомий український гурт ТНМК ("Танок на майдані Конго") у Німеччині потрапив у не зовсім приємну ситуацію. Під час концерту у Дрездені в артистів обікрали їхній автобус. Зазначимо, що раніше подібна неприємність сталася з українським шеф-кухарем Ольгою Мартиновською у Парижі.
Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Сидоренко (Фоззі), у музикантів витягли комп’ютери, документи та гроші. На місце було викликано поліцію. Більше подробиць артист не повідомив.
"Під час сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп’ютери, документи, гроші. З’ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше", — написав Фоззі.
Нагадаємо, що раніше в Європі обікрали українського піаніста Євгена Хмару. За словами музиканта, у нього вкрали обладнання на 8 тисяч євро у поїзді до Чехії.