Комік Сабуров знову грубо образив українців, порівнявши їх із талібами (відео)

Комік не розуміє, за що його ненавидять українці, хоча неодноразово образливо висловлювався про сусідів після так званої "спецоперації"

Відомий російський стендап-комік Нурлан Сабуров, який образив у США українку з червоними плямами на сукні, порівняв Ізраїль із росією, а українців — із талібами.

Комік виступив у Сибіру після провальних гастролей у США та скасованих виступів у себе на батьківщині, в Казахстані. Під час виступу для росіян Сабуров поскаржився на жорстке цькування з боку українців та назвав себе "жертвою русофобії".

"Кумедно, що я, як людина ось з такою нехарактерною для рф формою очей, виявився жертвою людей, які відчувають неприязнь до росіян", — заявив Сабуров, напевно, забуваючи, що неодноразово ображав українців після повномасштабного вторгнення росії в Україну та звірств російських мирних громадян незалежної держави.

Також чоловік розважив "жартами" росіян, порівнюючи Ізраїль із росією, а українців із талібами.

"Та добре, коли Ізраїль йо*нув по талібах, по Палестині, Zara (провідна торговельна мережа — ред.) не пішла звідти, McDonald’s не перейменували "Хумус і точка", — висловив Сабуров.

Реакція українців на слова російського коміка була відповідною. " І у нас є ще один претендент за кращий м*нет нацистам рф — нурлан сабуров", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що раніше Сабуров стверджував, що боїться за себе та свою сім’ю, тому й мовчить на політичні теми, щоб не клопотати зайвих проблем у росії. Зрозуміло, за це він клопотав величезну критику від української аудиторії, яка звинуватила його в боягузтві.