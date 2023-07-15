В Офісі президента України їдко прокоментували "замах" на симоньян та Собчак

В ОПУ не бачать сенсу у вбивстві двох відомих росіянок

В Україні заявили, що їй нема чого робити замах на життя пропагандистки маргарити симоньян і телеведучої Ксенії Собчак, оскільки вони "ні на що не впливають".

Про це розповів у ефірі єдиного марафону українських новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають... Вони позбавлені сенсу", — сказав Подоляк.

За його словами, ці представники російського медіа ніяк не впливають на перебіг бойових дій в Україні, як і на глобальну втрату позицій Москвою.

При цьому представник ОПУ додав, що все, що роблять симоньян і Собчак, спрямоване на їхню персональну "дуже дивну" аудиторію.

Як повідомлялося раніше, 15 липня російська ФСБ заявила, що затримала представників неонацистської організації "Параграф-88", які нібито готували замах за "вказівкою від СБУ". При цьому в мережі подібне затримання нічого, крім жартів, не викликало.

Як повідомлялося раніше, симоньян вже заявляла нещодавно про підготовку замаху на неї та про те, що отримала дивну посилку з підозрілим предметом. Як виявилося "небезпечний" предмет виявився звичайною секс-іграшкою.