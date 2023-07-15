В Офисе президента Украины едко прокомментировали "покушение" на симоньян и Собчак

В ОПУ не видят смысла в убийстве двух известных россиянок

В Украине заявили, что ей ни к чему совершать покушение на жизнь пропагандистки маргариты симоньян и телеведущей Ксении Собчак, поскольку они "ни на что не влияют".

Об этом рассказал в эфире единого марафона украинских новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют… Они лишены смысла", — сказал Подоляк.

По его словам, эти представители российского медиа никак не оказывают влияния на ход боевых действий в Украине, как и на глобальную потерю позиций Москвой.

При этом представитель ОПУ добавил, что все что делают симоньян и Собчак направлено на их персональную "весьма странную" аудиторию.

Как сообщалось ранее, 15 июля российская ФСБ заявила, что задержала представителей некой неонацистской организации "Параграф-88", которые якобы готовили покушение по "указанию от СБУ". При этом в сети подобное задержание ничего, кроме шуток не вызвало.

Как сообщалось ранее, симоньян уже заявляла недавно о подготовке покушения на нее и о том, что получила странную посылку с подозрительным предметом. Как оказалось "опасный" предмет оказался обычной секс-игрушкой.