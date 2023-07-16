Бывшая жена предателя Бардаша беременна (фото)

Певица Луна беременна во второй раз

Известная украинская певица Луна (настоящее имя Кристина Герасимова), бывший муж которой продюсер Юрий Бардаш предал Украину и уехал в россию, снова станет мамой.

На своей странице в Инстаграме 32-летняя исполнительница выложила свои фото с округлившимся животиком, а также подросшим сыном Бардаша Георгием, который появился в звездном браке в 2012 году. Тогда супруги жили в Лос-Анджелесе.

В сторис соцсети певица извинилась перед своими поклонниками за своё поведение на последних концертах. Луна объяснила, что она иногда плохо выступала из-за постоянной тошноты. Она также поделилась, что в настоящее время предпочитает носить одежду оверсайз, а рюши и кружева вызывают у неё отвращение. Кроме того, артистка выразила недовольство из-за своих частых перемен настроения.

Певица Луна станет мамой во второй раз

Старший сын Бардаша - Георгий

Напомним, что в ноябре 2022 года певица Луна дала интервью россиянке Ксении Собчак. В нем она заявила, что считает Крым частью Украины и не планирует жить в россии.

Сейчас исполнительница живет в Киеве. В 2021 году Кристина вышла замуж за гитариста из своего коллектива Александра Волощука. Певица активно помогает ВСУ в войне с российским агрессором.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле из-за антиукраинской позиции Бардаша от него ушла жена Елизавета Коцюба. Пара поженилась летом 2020 года, для предателя Украины — это был второй брак. Спустя полгода после свадьбы у Бардаша и Коцюбы родилась общая дочь, которую назвали Сарой.