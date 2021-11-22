"Чей Крым?": украинская певица дала острое интервью Собчак

Кристина Бардаш заявила, что не планирует жить в России

Украинская певица Кристина Бардаш, также известна под псевдонимом Луна, в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, которая недавно попала в аварию, ответила на несколько провокационных вопросов касательно Крыма и Украины.

Так, в опубликованном на YouTube-канале Ксении Собчак интервью Кристина Бардаш заявила, что считает Крым частью Украины. По ее словам, у нее нет цели кому-то угодить, а российские слушатели не имеют к ней претензий на этот счет.

Девушка также поделилась своими детскими воспоминаниями об отдыхе на полуострове вместе с родителями.

"В моем понимании это место, куда я из самого детства ездила с папой и мамой, где мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок… Бабушку, которая пекла мне блиники… Я купалась в Черном море… Как я могу считать иначе? Для меня это так", – заявила певица.

Также Луна рассказала, несмотря на то, что в данный момент больше работает в России, жить она хочет в Украине и сейчас планирует купить квартиру в Киеве.

Напомним, солистка украинской группы Artik & Asti в интервью Ксении Собчак рассказала о причинах распада группы.