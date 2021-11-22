"Чий Крим?": українська співачка дала гостре інтерв’ю Собчак

Христина Бардаш заявила, що не планує жити у Росії

Українська співачка Христина Бардаш, також відома під псевдонімом Луна, в інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак, яка нещодавно потрапила в аварію, відповіла на кілька провокаційних питань щодо Криму та України.

Так, в опублікованому на YouTube-каналі Ксенії Собчак інтерв’ю Христина Бардаш заявила, що вважає Крим частиною України. За її словами, у неї немає мети комусь догодити, а російські слухачі не мають до неї претензій щодо цих питань.

Дівчина також поділилася своїми дитячими спогадами про відпочинок на півострові разом із батьками.

"У моєму розумінні це місце, куди я з дитинства їздила з татом і мамою, де ми відпочивали в Гурзуфі. Я пам’ятаю дачу Чехова, Алушту, Робочий куточок… Бабуся, яка пекла мені млинці… Я купалася в Чорному морі… Як я можу вважати інакше? Для мене це так", – заявила співачка.

Також Луна розповіла, незважаючи на те, що зараз більше працює в Росії, жити вона хоче в Україні і зараз планує купити квартиру в Києві.

Нагадаємо, солістка українського гурту Artik & Asti в інтерв’ю Ксенії Собчак розповіла про причини розпаду гурту.