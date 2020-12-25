Солист группы «Грибы» во второй раз стал отцом: первое фото малыша

8 августа основатель и солист группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз. Его избранницей стала Елизавета Коцюба. А 23 декабря стал во второй раз отцом.

На своей странице в Инстаграм Юрий поделился новостью, что у него родилась дочь, которую назвали Сара. Также, Бардаш опубликовал первый снимок дочери, которая лежит на руках у мамы.

«Через покаяние, нам даруется прощение, а значит преображению быть» - подписал снимок музыкант.

Стоит отметить, что для Юрия Бардаша это второй ребенок. У певца есть 8-летний сын Георгий, от первого брака с Кристиной Герасимовой, более известной как певица Луна.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал о врожденной патологии дочери от Шарон Фонсеки.