Скачать
Пятница, 25.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Активной войны не будет, но есть другие риски, - Кость Бондаренко об отношениях с Россией в 2021 году
Активной войны не будет, но есть другие риски, - Кость Бондаренко об отношениях с Россией в 2021 году
Мощный взрыв в США повредил десятки зданий: кадры последствий попали на видео
Мощный взрыв в США повредил десятки зданий: кадры последствий попали на видео
Украина - это Европа: впечатляющее фото рождественнского Киева вызвала бурное обсуждение в сети
Украина - это Европа: впечатляющее фото рождественнского Киева вызвала бурное обсуждение в сети
В МИД ответили на слова Лукашенко о поставках оружия из Украины
В МИД ответили на слова Лукашенко о поставках оружия из Украины

Солист группы «Грибы» во второй раз стал отцом: первое фото малыша

Солист группы «Грибы» во второй раз стал отцом: первое фото малыша
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

8 августа основатель и солист группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз. Его избранницей стала Елизавета Коцюба. А 23 декабря стал во второй раз отцом.

На своей странице в Инстаграм Юрий поделился новостью, что у него родилась дочь, которую назвали Сара. Также, Бардаш опубликовал первый снимок дочери, которая лежит на руках у мамы.

«Через покаяние, нам даруется прощение, а значит преображению быть» - подписал снимок музыкант.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрий Бардаш: Слушай Сюда! (@youra.bardash)

Стоит отметить, что для Юрия Бардаша это второй ребенок. У певца есть 8-летний сын Георгий, от первого брака с Кристиной Герасимовой, более известной как певица Луна.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал о врожденной патологии дочери от Шарон Фонсеки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Грибы, Юрий Бардаш.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не может без него обходиться: в России рассказали о медицинском аппарате на теле Путина
02 Родилась с "волчьей пастью": "танцующий миллионер" показал первое фото дочери (фото)
03 «Пионервожатая с похмелья»: Мария Захарова насмешила странным нарядом (фото)
04 Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России
05 Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борис Гудзяк назвал главное поражение Украины во всей истории с коронавирусом
Борис Гудзяк назвал главное поражение Украины во всей истории с коронавирусом
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину
Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь