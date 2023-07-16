Победительница "Мисс Украина Вселенная" показала горячую фигуру в купальнике (фото)

29-летняя Виктория Апанасенко нечасто делится "пляжными" фото

Известная украинская модель из Чернигова, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко порадовала поклонников редким фото в купальном наряде.

29-летняя девушка выложила в Инстаграме селфи, вероятно, сделанное в ванной комнате. Апанасенко позирует в роскошном раздельном купальнике серого цвета украинского бренда top-bttm. Лицо модель прикрыла одной рукой и мобильным телефоном.

Стоит отметить, что Виктория активно занимается спортом и придерживается правильного питания. Эти старания дают превосходные результаты.

Подписчики девушки в социальной сети похвалили ее фигуру и написали, что она у Виктории просто "огонь".

Виктория Апанасенко в купальнике

К слову, украинская модель популяризует украинские модные бренды. Ранее Виктория продемонстрировала аутентичней образ, одев вышитое макси-платье красного цвета.

Напомним, что в марте 2023 года Виктория Апанасенко вышла замуж. Личность любимого мужчины 29-летняя девушка не раскрывает. О своей помолвке Виктория Апанасенко сообщила в социальной сети 17 февраля этого года. Тогда она выложила фото с кольцом.