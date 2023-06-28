Коля Серга не вірить у щирість українських артистів: дісталося Потапу, Лободі та Барських (відео)

Артист розповів, що є головною проблемою українського шоу-бізнесу

Український виконавець Коля Серга, який з початку повномасштабної війни взяв у руки зброю і пішов захищати країну, заснувавши згодом "Культурний Десант", розкритикував низку інших артистів за те, що вони нещирі зі своєю аудиторією, але натомість вимагають її любов та довіру.

На своїй сторінці в Instagram Коля Серга записав відео, в якому "пройшовся" по Світлані Лободі, яка потрапила у скандал під час концерту в Харкові, а також по Потапу, Монатіку та Максу Барських.

Артист зазначив, що головною проблемою українського шоу-бізнесу є те, що йому не вистачає правди. Кожен культурний діяч повинен відповідати за те, що він говорить і що він робить, адже це впливає на поведінку його аудиторії.

Коля Серга підкреслив, що Макс Барських перебуває в безпеці та їздить містами України з концертами, але співає "Мама не плач, я повернуся" і складається відчуття, що його мама дуже переживає, коли він їде на гастролі, але Макс точно повернеться, тому що в нього ціла команда професіоналів, яка дбає про це, правильно розраховуючи всю логістику.

Коля Серга розкритикував Потапа, Лободу та Барських

Щодо Лободи, то Коля вважає, що співачка так і не навчилася бачити та чути людей, але вона дуже хоче, щоб її приймали, слухали її пісні та приходили на концерти. І, можливо, якби вона визнала, що помилилася не лише в тому, що працювала в росії, а й у тому, що не бачить нікого крім себе, то це мало б якийсь ефект. Проте артистка продовжує бачити лише себе, вважаючи, що плакат "Харків без Лободи" може бути лише проплаченим.

Згадав Коля Серга також Потапа, котрий на початку війни виїхав за кордон. Артист вважає, що, якби Потап чесно зізнався, що злякався небезпеки, йому було страшно і він не може бути взірцем для своєї аудиторії, то таке зізнання викликало б повагу та "лікувало" суспільство.

Коля Серга розкритикував Потапа, Лободу та Барських

У своїй промові виконавець згадав і Монатіка, але згодом він вибачився за те, що вніс його до списку цих артистів. Коля наголосив, що дивився з ним учора інтерв’ю та спілкувався особисто, тому щодо нього бере свої слова назад, а щодо інших його позиція не змінилася.

скріншот

"Телеграф" писав раніше, що українці висміяли Настю Каменських за ридання про тяжке життя. У мережі навіть запустили новий флешмоб із пародіями на артистку.