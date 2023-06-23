Українці висміяли Каменських за ридання про тяжке життя: у мережі навіть запустили новий флешмоб (відео)

Співачка вкотре розчарувала шанувальників

Популярна українська співачка Настя Каменських знову засоромилась у мережі. Після скандалу з гівевеєм за допомогою для української армії артистка потрапила під ще одну хвилю хейту. Причина її нове інтерв’ю, яке вона дала Маші Єфросініної.

У рамках проєкту "Іспит. Нова реальність" Каменських поскаржилася телеведучій про своє "важке життя" у Києві, і як їй було важко без свого чоловіка, продюсера та репера Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Нагадаємо, що він усю війну перебував за кордоном і лише нещодавно повернувся до України.

Всі свої слова співачка звичайно ж "приправила" сльозами та твердженнями, що вона розповідає про все чесно. Проте не всі українці повірили у "щирість" Каменських.

Щобільше, у мережі навіть запустили новий флешмоб із пародіями на артистку, а також реакціями на її інтерв’ю. На багатьох відео користувачі висміюють "горе" Каменських, порівнюючи його, наприклад, із трагедією в Херсоні, де багато людей залишилося без будинків. На свої ролики люди накладають фільтр із фальшивими сльозами та озвучку голосом Каменських.

Інтерв’ю Насті Каменських:

Варто зауважити, що останні місяці Настя Каменських у центрі уваги — раніше були чутки про проблеми зі здоров’ям співачки і навіть про її розрив із чоловіком Потапом.

Як повідомляв "Телеграф", також нещодавно фанати звернули увагу на те, як змінилася постать Насті Каменських.

Також нагадаємо, російське вторгнення у 2022 році Потап разом із дружиною Каменських застали у відпустці. Якийсь час ніхто з них не повертався в Україну, за що зіркова пара отримала хвилю хейту. Крім того, Потап відзначився скандалом з нібито вступом до тероборони, проте йдеться зовсім не про ЗСУ.