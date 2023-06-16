Алкоголю було багато: Настя Каменських зробила відверте зізнання про рік Великої війни

Треба було забутися, зізнається співачка

Для багатьох українців перший рік після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був дуже важким, і співачка Настя Каменських не стала винятком. Про це вона сама розповіла Маші Єфросініній у рамках інтерв’ю "Іспит. Нова реальність".

За словами Насті Каменських, у рік після 24 лютого 2022 року у її житті стало багато випивки.

"У мене був важкий цей рік, було багато алкоголю. Всі ж стежать за моїм блогом і знають, що я випивала, коли це було доречно, — на днях народження, інших святах, або якщо мені прям хотілося. Я мало пила. Але звичайно цей рік… Це було зовсім інше, треба було забутися. А алкоголь що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато", — наголосила співачка.

"Наразі я дуже рідко п’ю, тому що я навпаки хочу бути тут, я не можу пропустити жодної посмішки людини на концерті, жодної обіймашки з дитиною. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися", — додала Каменських.

Варто зауважити, що останні місяці Настя Каменських у центрі уваги — раніше були чутки про проблеми зі здоров’ям співачки і навіть про її розрив із чоловіком Потапом.

Як повідомляв "Телеграф", також нещодавно фанати звернули увагу на те, як змінилася фігура Насті Каменських.