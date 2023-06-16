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Алкоголя было много: Настя Каменских сделала откровенное признание про год Большой войны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Настя Каменских тяжело переносила события после 24 февраля 2022 года Новость обновлена 16 июня 2023, 23:31
Настя Каменских тяжело переносила события после 24 февраля 2022 года. Фото instagram.com/kamenskux

Нужно было забыться, признается певица

Для многих украинцев первый год после начала полномасштабного вторжения россии в Украину был очень тяжелым, — и певица Настя Каменских не стала исключением. Об этом она сама рассказала Маше Ефросининой в рамках интервью "Екзамен. Нова реальність".

По словам Насти Каменских, в год после 24 февраля 2022 года в ее жизни стало много выпивки.

"У меня был тяжелый этот год, было много алкоголя. Все же следят за моим блогом и знают, что я выпивала, когда это было уместно, — на днях рождениях, других праздниках, или если мне прям хотелось. Я мало пила. Но конечно этот год… Это было совсем другое, нужно было забыться. А алкоголь что дает? Он дает тебе куда-то полететь. Его было много", — подчеркнула певица.

"Сейчас я очень редко пью, потому что я наоборот хочу быть здесь, я не могу пропустить ни одной улыбки человека на концерте, ни одной обнимашки с ребенком. Мне хочется трезвости, потому что я хочу наслаждаться", — добавила Каменских.

Стоит заметить, что последние месяцы Настя Каменских в центре внимания, — ранее были слухи о проблемах со здоровьем певицы и даже о ее разрыве с мужем Потапом.

Как сообщал "Телеграф", также не так давно фанаты обратили внимание на то, как изменилась фигура Насти Каменских.

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