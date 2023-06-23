Украинцы высмеяли Каменских за рыдания о тяжелой жизни: в сети даже запустили новый флешмоб (видео)

Певица в очередной раз разочаровала поклонников

Популярная украинская певица Настя Каменских снова оконфузилась в сети. После скандала с гивэвеем с помощью для украинской армии, артистка попала под еще одну волну хейта. Причина — ее новое интервью, которое она дала Маше Ефросининой.

В рамках проекта "Экзамен. Новая реальность" Каменских пожаловалась телеведущей о своей "тяжелой жизни" в Киеве, и как ей было трудно без своего супруга, продюсера и рэпера Алексея Потапенко, более известного как Потап. Напомним, что он всю войну находился за границей и лишь недавно вернулся в Украину.

Все свои слова певица конечно же "приправила" слезами и утверждениями, что она рассказывает обо всем честно. Однако не все украинцы поверили в "искренность" Каменских.

Более того, в сети даже запустили новый флешмоб с пародиями на артистку, а также реакциями на ее интервью. На многих видео пользователи высмеивают "горе" Каменских, сравнивая его, к примеру, с трагедией в Херсоне, где множество людей остались без домов. На свои ролики люди накладывают фильтр с фальшивыми слезами и озвучку голосом Каменских.

Интервью Насти Каменских:

Стоит заметить, что последние месяцы Настя Каменских в центре внимания, — ранее были слухи о проблемах со здоровьем певицы и даже о ее разрыве с мужем Потапом.

Как сообщал "Телеграф", также не так давно фанаты обратили внимание на то, как изменилась фигура Насти Каменских.

Также напомним, российское вторжение в 2022 году Потап вместе с супругой Каменских застали в отпуске. Какое-то время никто из них в Украину не возвращался, за что звездная пара получила волну хейта. Кроме того, Потап отличился скандалом с якобы вступлением в терроборону, однако речь идет вовсе не о ВСУ.