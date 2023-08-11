Украинский актер, выступавший для бойцов ВСУ, теперь развлекает россиян в стране-агрессорше (фото)

25-летний Глеб Михайличенко ранее читал стихи на украинском языке, а теперь зарабатывает рубли

Некоторые украинские деятели культуры после полномасштабного вторжения россии оказываются предателями и сбегают в страну-агрессоршу. Стоит вспомнить про режиссера Тараса Голубкова. Теперь стало известно о работе в рф молодого украинского актера театра и кино Глеба Михайличенко.

25-летний мужчина работал в киевском Театре юного зрителя на Липках, а теперь зарабатывает российские рубли, работая на российскую компанию, которая специализируется на создании интервью и других коммерческих видеороликов. В них же и снимается Михайличенко.

Точно неизвестно, когда и каким способом актер покинул Украину, ведь во время войны он не имел законной возможности это сделать. О том, что украинец теперь в россии, обратил внимание его коллега, украинский актер Александр Жила в Фейсбуке.

25-летний Глеб Михайличенко теперь работает в россии

В комментариях украинцы пишут, что Глеб Михайличенко в начале полномасштабного вторжения выступал для украинских военных.

Глеб Михайличенко выступал для ВСУ

В ТЮЗ, где работал мужчина, заявили, что Михайличенко переехал в рф после того, как завершил работу в театре.

В Театре юного зрителя оправдались за Глеба Михайличенко

Также среди комментариев начали упоминать родителей предателя – Максима и Елену Михайличенко, известных актеров в Украине. Они не высказывают своего мнения относительно позиции своего сына, однако судя по публикациям в социальных сетях, они не поддерживают его решение.

Украинцы стали обращаться к родителям горе-сына в соцсети Фейсбук

В 2019 году Глеб завершил обучение в университете имени И. Карпенко-Карого. После этого он начал свою карьеру актера, играя в спектаклях театра и принимая участие в съемках таких сериалов, как "Любовь без тормозов", "За витриной" и "Наследница поневоле".

На его странице в Инстаграме последний пост датируется 26 апрелем 2022 года. В это время Михайличенко еще разговаривает и читает стихи на украинском языке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеканал ICTV2 покажет сериал с россиянином в главной роли. Им оказался Михаил Гаврилов.